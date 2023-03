Banco de la Gente entregó 240 créditos en el departamento Río Segundo

Banco de la Gente llegó al departamento Río Segundo para entregar 240 créditos sin interés y con tres meses de gracia.

Se trata de préstamos de $40.000 con destino libre y de $150.000 para iniciar o potenciar emprendimientos, que otorgarán a familias de Laguna Larga, Pilar y Oncativo una nueva oportunidad de crecimiento.

“Este programa tiene requisitos mínimos, su proceso es ágil y fácil”, sostuvo la ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, quien además expresó: “La confianza que construimos es lo que permite que esta iniciativa siga acompañando a vecinas y vecinos que lo necesitan para salir adelante”.

Inscripciones abiertas: cómo anotarse

Quienes tengan interés pueden ingresar en https://habitatyfamilia.cba.gov.ar/, buscar Banco de la Gente y elegir la línea de créditos.

Luego, tendrán que seguir el paso a paso para completar la postulación. Es necesario contar con CiDi nivel 2 para anotarse.

Por consultas comunicarse por mensajes de WhatsApp al 3516501418. Asimismo, en la página del Banco de la Gente es posible acceder a un listado de preguntas frecuentes para responder inquietudes.

Escrituras

Familias de Laguna Larga terminaron los trámites de escrituración y se convirtieron en propietarias de sus viviendas.

Lo hicieron con el impulso de Tu Casa Tu Escritura, el programa que busca la regularización y escrituración de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, de quienes no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten hacer frente al gasto de una escritura traslativa de dominio.