Más de 400 participantes se diplomaron en “Innovación Política para Lideresas”

En el acto de cierre del Programa de Formación “Innovación Política para Lideresas”, coordinado desde el programa Lideresas del Ministerio de la Mujer, junto a la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), Fundación Konrad Adenauer (KAS) y Coordinación académica de la Fundación de Investigación Científica y Estudios Sociales (ICES), 414 egresadas de distintos puntos de la provincia recibieron su diploma.

El encuentro, realizado en el auditorio del Centro Cívico. estuvo encabezado por la senadora y creadora del Programa “Lideresas”, Alejandra Vigo; la ministra de la Mujer, Claudia Martínez; la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; la vicegobernadora electa e Intendenta de Juárez Celman, Myrian Prunotto; la secretaria de la Mujer, Géneros, Diversidad y Gestión Vecinal de la Municipalidad, Sandra Trigo; y el titular de Acep Córdoba, Daniel Cardozo.

Además, la ministra Claudia Martínez firmó un Convenio de colaboración y cooperación institucional con Anabella Serignese, Directora Ejecutiva de Asociación Conciencia, que refleja el compromiso de actuar de manera conjunta en la elaboración y ejecución de programas y proyectos desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Se realizó un emotivo reconocimiento a las Intendentas y Jefas Comunales electas y en función de nuestra Provincia, que hoy se suman al Programa Lideresas y desde el 10 de diciembre del presente año, más del 25% de los cargos ejecutivos municipales y comunales serán encabezados por mujeres.

“Lideresas surgió de la pluralidad y hoy, a 40 años de la democracia, entendemos que este programa ha sido vital y nos llena de orgullo ver a tantas mujeres que se animaron a participar y que hoy fueron electas y defienden su territorio. Hoy hemos superado en cupo de intendentas al índice promedio del país y eso ha sido posible porque Lideresas permitió reconocer desde el gobierno que existía una falta de participación y promover esa participación política de las mujeres”, Alejandra Vigo, Senadora Nacional.

“Solamente las prácticas políticas que lleven a las mujeres a ocupar espacios de decisión en el estado, van a permitir cumplir el objetivo de transformar las realidades injustas”, dijo Sandra Trigo, Secretaria de la Mujer, Géneros, Diversidad y Gestión Vecinal de la Municipalidad.

“Si no se hubiese abierto este camino desde el Programa Lideresas para cada una de nosotras, no habría ministras en el gobierno y no habría una vicegobernadora siendo parte de una coalición”, puntualizó Myrian Prunotto, Vicegobernadora electa e Intendenta de Juárez Celman.