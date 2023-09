Provincia y ACTC se reunieron para avanzar en el regreso del TC a Río Cuarto

Una actividad promocional del Turismo Carretera se realizó este jueves por la mañana en la ciudad de Laboulaye, donde el piloto local Ricardo «Caíto» Risatti, presentó el auto en el que regresará a la máxima categoría del automovilismo argentino, este fin de semana en el autódromo de San Luis.

Participaron de esta actividad el presidente de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera), Hugo Mazzacane; el diputado nacional, Carlos Gutiérrez, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” Campana, el ministro de Agricultura, Sergio Busso; la legisladora Victoria Busso, y miembros de la Comisión Directiva del Autódromo de Río Cuarto, entre otras autoridades.

En la oportunidad el diputado nacional, Carlos Gutiérrez, uno de los impulsores de esta iniciativa, expresó: «Para los que somos fierreros, estar en el museo Risatti nos llena de orgullo y de recuerdos, pero también es importante hablar de la actualidad, por eso agradecemos la presencia de Hugo Mazzacane en la presentación del auto del piloto cordobés. Además, este encuentro tiene un objetivo para nosotros, que es una materia pendiente que tenemos los amantes de este deporte en la provincia y es que el TC vuelva a tener una plaza en Córdoba, en el autódromo de Río Cuarto».

«Hemos mantenido –continuó- una reunión con el presidente de la categoría, de la que participaron autoridades de la comisión directiva del autódromo de Río Cuarto, y en la oportunidad lo puse en comunicación telefónica con el gobernador electo Martin Llaryora, quien próximamente se reunirá con Mazzacane para avanzar en la concreción de un cronograma de reformas y de inversiones que hay que hacer en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, para recuperar la plaza local en la categoría».

Gutiérrez señaló que las reformas para mejorar el autódromo incluyen la extensión de la pista y la infraestructura de boxes.

En tanto, el Presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, destacó: «Estoy satisfecho de estar acá, no suelo ir a ninguna presentación porque me debo al resto de los pilotos y si vengo a una presentación tengo que ir a todas. Risatti es un nombre fuerte dentro del Turismo Carretera, es el segundo campeón de la categoría en el año 38 (su abuelo), no es poco. Lo felicité por cuidar estas cosas en el museo, por hacer que no se pierdan, porque si se pierden estas cosas, se pierde la historia del Turismo Carretera. Está en muy buen camino Caito, tiene un muy buen proyecto para el año que viene y seguramente va a estar en la primera o en la segunda carrera con un Camaro».