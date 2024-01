Empresarios cordobeses se capacitarán en Japón

La Agencia Competitividad Córdoba (AC) realizó un encuentro en el que ocho directivos y líderes de empresas locales, que en las próximas semanas viajarán becados a Japón, compartieron experiencias de antiguos becarios y recibieron información relevante sobre el viaje, la documentación necesaria y el programa de capacitación. La reunión fue encabezada por el presidente de la AC, Fernando Sibilla, y contó con la participación de equipos técnicos del organismo provincial.

Estas becas son fruto de una alianza entre la AC y The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) de Japón, la mayor organización de cooperación económica internacional de base privada nipona, que promueve la colaboración técnica a través de programas de capacitación en dicho país y en el extranjero. El objetivo que se propuso AC con este programa es promover el intercambio de conocimientos, experiencias, herramientas y mejores prácticas de empresas, fortaleciendo el talento territorial a través de la capacitación en programas que impacten en la competitividad de Córdoba.

Esta edición contempla 25 plazas para toda Latinoamérica, lo que da relevancia al hecho de que ocho de esos lugares hayan sido ocupados por representantes cordobeses. Sibilla destacó que “estas ocho empresas cordobesas viajen a Japón, les permitirá conocer una de las culturas más importantes del mundo en materia de productividad, transformación organizacional y gestión del conocimiento”.

“Les hemos pedido a estas empresas que vayan y capten todo lo que Japón está haciendo en estas áreas y que transmitan todo este conocimiento en sus sectores correspondientes”, agregó el titular de la AC.

Por su parte, los becarios coincidieron en destacar la importancia de esta oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y la utilidad de ese aprendizaje para sus respectivas empresas.

“Esperamos ganar mucha experiencia con todo lo que nos muestren en Japón. Aprender nuevas metodologías de gestión y liderazgo; todo esto que tiene que ver con la gran importancia del capital humano en las empresas”, afirmó Mauricio Giletta, de Akron S.A empresa de San Francisco, fabricante de maquinaria agrícola.

Madelaine Montagner, de Industrias Cormetal de Villa María, que fabrica semirremolques y acoplados, ve a esta beca como una oportunidad de “aprender de las principales empresas del mundo para que podamos incorporar tecnologías y disciplinas”.

En tanto, Martín González, representante del Centro Tecnológico Agropecuario de Hernando que procesa y exporta maní, destacó la relevancia de “ir a un destino donde la búsqueda del ideal en cuanto a procesos, liderazgo y como se tiene en cuenta a las personas en el ámbito del trabajo” para la toma de decisiones es “lo que queremos ir a aprender y traer ese conocimiento a nuestra Córdoba querida para seguir desarrollándonos. Como contraparte podemos aportar la flexibilidad y mentalidad de un argentino para resolver problemas”.

El programa es cofinanciado por AOTS, la AC y los propios becarios.

Los becarios cordobeses participarán del Program on Organizational Revitalization for Latin America, LAOR (Programa de Revitalización Organizacional para América Latina). Los ocho seleccionados son Juan Paul Scavolini, de Map S.A.; Mauricio Giletta, de Akron S.A; Peter Arnoletto, de Cheapsun; Madelaine Montagner, de Industrias Cormetal S.A.; Fernando Ascanelli, de Ascanelli S.A.; Martín González, del Centro Tecnológico Agropecuario S.A.; Jose Rolón Bustos, de Centro Corrugador; y Pedro Álvarez, de Chammas SRL.

El LAOR tiene por objetivo comprender las actitudes de los líderes que promueven la revitalización organizacional. Conocer ejemplos de empresas japonesas que han logrado penetrar la filosofía de gestión e implementar iniciativas de desarrollo organizacional. Permitir a los participantes reconocer su propio papel de liderazgo en la revitalización de sus organizaciones, mejorar la productividad y desarrollar planes de acción específicos.

Se extenderá por dos semanas, desde el 21 de febrero al 5 de marzo, y tendrá lugar en el AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) de Osaka, Japón.