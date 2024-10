Economía Circular: la Provincia entregó 1.500 millones de pesos a municipios

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de 1.500 millones de pesos a 43 municipios y 4 entes regionales para potenciar Centros Ambientales de gestión de residuos, avanzar en la cicatrización de basurales a cielo abierto y fortalecer la economía circular en todo el territorio provincial.

Los aportes provienen del Fondo Ambiental, que gestiona el Ministerio de Gobierno, del cual el 70 por ciento es aportado por la Provincia y el 30 por ciento restante por los municipios; y se destinarán a la mejora de la infraestructura y la compra de chipeadoras, prensas, trituradoras y otras maquinarias esenciales para gestionar de manera eficiente los residuos sólidos urbanos.

El gobernador valoró la decisión de invertir en materia ambiental en un contexto de crisis económica nacional, y ponderó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios: “No es un tema de partidos o de conceptos, es un tema de decirle sí a la protección del ambiente. Los que se sumen al programa de economía circular son aquellos que hoy le están diciendo al mundo si queremos defender el planeta y lo vamos a hacer desde cada una de las comunidades”.

“El calentamiento global y sus efectos no se pueden negar”, sostuvo Llaryora.

El gobernador anunció, además, la ampliación del Fondo en otros 2.800 millones de pesos. «Necesitamos sumar más líderes. No me importa el partido, lo que me importa es que tengan la convicción de defender el ambiente. De esa manera convocamos a los líderes que no se presentaron en la primera etapa para que Córdoba encare nuevamente una política de avanzada ambiental”, sostuvo.