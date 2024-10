Las Arrias y San José de la Dormida quedaron unidas por asfalto

El gobernador Martín Llaryora habilitó la pavimentación de la Ruta Provincial 16, que une las localidades de Las Arrias con San José de la Dormida, en el departamento Tulumba.

Se trata de un tramo de 33,5 kilómetros de pavimento, con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos.

La obra se ejecutó en dos etapas: La primera de 21,9 kilómetros se ejecutó en la gestión del ex gobernador Juan Schiaretti y la segunda, de 11,6 kilómetros, fue inaugurada por Martín Llaryora.

Los trabajos, para los que se emplearon 155 operarios, fueron ejecutados por la empresa Benito Roggio e Hijos S.A, con la supervisión de la dirección provincial de Vialidad.

El gobernador aseguró que “las obras son la madre del progreso, sin ellas el progreso no existe. Las obras tienen que ir donde vive la gente. No se puede medir por cantidad de habitantes la infraestructura, porque si no la infraestructura nunca llega a donde hay pocos habitantes. Y en el marco de los 89 años de Las Arrias, este es el mejor homenaje que uno le puede hacer a los fundadores”.

“El norte tiene amplias posibilidades, lo que uno tiene que hacer es traerle la infraestructura necesaria para el progreso y las obras necesarias para eso convertirlo en desarrollo y producción”, sostuvo Llaryora, y añadió: “Estamos haciendo las inversiones históricas en el norte, desde acueducto, rutas, conectividad, trabajando con las cooperativas, para que cuando llegue al final de la gestión el norte se haya desarrollado y tenga la infraestructura para despegar”.

Seguidamente, el intendente de Las Arrias, Juan Medina, sostuvo que “esta ruta era el sueño de todos. El camino que todos necesitábamos. Si le preguntan a cualquier vecino, era el sueño de muchos años. Con el gobernador Schiaretti hicimos la primera etapa, y esta segunda, en el momento de mayor crisis del país, donde la obra pública se paralizó, el gobernador Llaryora nos cumplió el sueño”.

A su turno la vicegobernadora Myrian Prunotto dijo que “la primera reunión de gabinete del Gobernador fue en el norte cordobés y nos dio la orden de trabajar para poner en valor a todas y cada una de las localidades que lo componen, todos juntos con los municipios y comunas y cada intendente”

En la oportunidad, el gobernador Martín Llaryora anunció un aporte provincial de 50 millones de pesos, que serán destinados a la concreción de un parque deportivo con natatorio en Las Arrias.

Además, comprometió otros aportes de 25 millones de pesos para fortificar la atención sanitaria, 25 millones para los bomberos voluntarios, 10 millones al club local y 5 millones al centro de jubilados.

Llaryora también destacó la inversión provincial de 400 millones de pesos que se está llevando a cabo para la repotenciación del servicio de energía eléctrica.

Al mismo tiempo, seis familias de la localidad se convirtieron en propietarias de sus hogares al recibir las llaves de sus Viviendas Semilla; mientras que otras dos familias fueron beneficiadas con las escrituras de sus inmuebles, fruto del programa “Tu Casa, tu Escritura”

Finalmente, 13 vecinos recibieron sus créditos del Banco de la Gente con una inversión de más de 4 millones de pesos; y se realizó un reconocimiento a personal de salud y de seguridad (policial y bomberil)

Estuvieron presentes, además, los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el secretario de coordinación de Infraestructura, Gustavo Brandán, legisladores y demás funcionarios.