Jesús María: 700 millones de pesos para nueva planta de agua

En Jesús María, departamento Colón, el gobernador Martín Llaryora suscribió un convenio con el intendente local Federico Zárate para la ejecución de la Nueva Planta de Captación y Distribución de Agua de la localidad.

El acuerdo, por 700 millones de pesos, forma parte del Fondo Complementario para Municipios y Comunas (FOCOM) y permitirá mejorar la calidad del agua potable para todos los vecinos.

“Yo me comprometí con todos ustedes a que las obras no paren y que se terminen. Ustedes son la puerta de ingreso del norte y saben que me propuse que toda esta región, y también especialmente el norte, tuviera una reparación histórica”, sostuvo el gobernador.

“Córdoba es la muestra de que se puede gobernar con superávit, primario y fiscal, hacer un programa económico, desarrollar obras y traer progreso, trabajando en conjunto, lo privado y lo público, también siendo de distintos partidos políticos, y teniendo un solo objetivo que es generar trabajo”, afirmó Llaryora.

El intendente Zárate explicó que la obra de agua beneficiará a nueve barrios que comprende a 2.800 viviendas y abarca a 11.200 familias del departamento Colón. ”Para que tomen dimensión del significado de la obra es el 26% de nuestra población, realmente viene a dar una impronta de crecimiento fundamental”, cerró.

Además, destacó la visión de gestión con el gobernador y del trabajo en conjunto. “Es muy importante compartir la mirada de que la política está para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente”.

Seguidamente, Llaryora oficializó la entrega de aportes por 30 millones de pesos a la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, que serán destinados a la ejecución de la plaza inclusiva Altos de Caroya, la que fuera comprometida por el mandatario provincial en el marco de la inauguración de viviendas en abril pasado.

Además, el gobernador anunció el envío de un aporte de 30 millones de pesos para la ejecución del destacamento de bomberos voluntarios de Colonia Caroya; y adelantó que la Provincia aportará 114 millones de pesos para llevar el agua potable a la localidad de Colonia Vicente Aguero.

El mandatario cordobés también se comprometió a acompañar y apoyar la realización del próximo Festival de Doma y Folclore de Jesús María, y continuar las obras de la calle 10, que unen Jesús María y Colonia Caroya, y para las que la Provincia ya aportó 300 millones de pesos.

Por su parte, Paola Nanini, intendenta de Colonia Caroya, valoró las obras viales que inauguró el gobernador en el departamento Colón y sostuvo que “hace muchos años demorábamos una hora y cuarto en ir a Córdoba. Hoy son 35 minutos, en una autovía maravillosa que proporciona agilidad y seguridad”.

Mientras que la vicegobernadora, Myrian Prunotto, ponderó el trabajo en equipo entre la Provincia y los Municipios: “Somos un ecosistema donde todos participamos, llevando obra pública a cada rincón. Las decisiones que toma este gobierno provincial son en conjunto a cada vecino”.

En la oportunidad, 71 familias de ambas localidades se convirtieron en propietarios definitivos de sus hogares, al recibir de manos del gobernador las escrituras de su vivienda que fueron posibles gracias al programa Tu Casa, Tu Escritura; mientras que 58 vecinos de Jesús María y Colonia Caroya recibieron créditos del Banco de la Gente con una inversión provincial de 40 millones de pesos.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el secretario de coordinación de Infraestructura, Gustavo Brandán; legisladores y demás funcionarios.