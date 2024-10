Córdoba destaca en París con la mayor comitiva argentina en el evento agroalimentario

La provincia de Córdoba tuvo una destacada participación en SIAL París, el evento mundial más importante del sector agroalimentario, que celebró su 60 aniversario convocando a empresas del rubro provenientes de todo el mundo.

Coordinadas por la Agencia ProCórdoba, una comitiva con más de 50 empresas cordobesas estuvo presente en esta Feria que se realiza cada dos años en la capital francesa. Cerca de una docena de firmas, provenientes de distintos puntos de la provincia, tuvieron la posibilidad de participar por primera vez de un evento de esta magnitud.

Dentro del pabellón de la República Argentina, la provincia de Córdoba contó con un stand institucional en el que se exhibieron productos de empresas locales y funcionó como meeting point, donde se realizaron reuniones de negocios

La oferta exportable cordobesa estuvo representada por firmas del rubro frigorífico, de specialities, maní, aceites, pastas, aderezos, snacks y golosinas, entre otros.

Al cierre de la SIAL, que se desarrolló del 19 al 23 del corriente, Pablo De Chiara, presidente de la Agencia ProCórdoba, destacó que “estuvimos representados por la comitiva más grande de Argentina, y en un stand propio, diseñado desde el gobierno de Córdoba para acompañar el desarrollo empresarial y la oferta exportable de la Provincia”.

Como balance, el funcionario destacó que “a partir de diferentes reuniones, se pudieron concretar distintos negocios, y eso la verdad que nos entusiasma muchísimo. La enorme oferta productiva que tenemos en la provincia se mostró aquí, en una de las ferias más importantes de alimentos del mundo”, agregó Pablo De Chiara.

La SIAL París está dirigida a un público exclusivamente profesional. Asisten compradores, importadores y distribuidores de los principales canales de compra de alimentos y bebidas de Francia y del resto de Europa. Además, es un punto de encuentro obligado para consolidar vínculos comerciales en la región de Medio Oriente, Asia y África.

Testimonios de empresas debutantes

Las firmas alimenticias que participaron por primera vez en la SIAL de París coincidieron en destacar la importancia de la experiencia, la sinergia con sus pares y la posibilidad de conocer y vincularse con firmas de todo el mundo.

Paula Faticcelli – Vegetanesa: “Nuestra primera experiencia en feria internacional. fue absolutamente provechosa, viendo tendencias de productos a base de vegetales y legumbres, que es hacia dónde va el mundo, descubriendo innovación en packaging, innovación en producción y conociendo contrapartes”.

Enrique Barra – Garlic: “Estamos muy contentos de participar en esta feria, el apoyo que nos han brindado para poder llegar hasta acá, hacer conocer nuestros productos, conocer nuevas tendencias, ver para dónde va el mercado y tener una nueva experiencia en cuanto a nuestros productos, en cuanto al idioma y esto nos permite abrir más nuestra mente y seguirle dando valor agregado a nuestras pymes”.

Marcos Sales Carbo – Ar: “Estuvimos con un producto nuevo ofertándolo en la SIAL, de la mano con el ProCórdoba. Es nuestra primera feria y la verdad es que nos sentimos cuidados y es una invitación a seguir adelante con nuestro nuevo producto”.

Ezequiel Maretti Arias – Crocantto: “Participamos en la SIAL, primera vez aquí, para presentar una novedad cordobesa, la primera pasta untable de granola. Tuvimos muy buenas repercusiones y fundamentalmente el hecho de ir y ver otros stands y ver lo que se está dando en cuestión de innovación me ha validado de que el producto realmente no existe. Eso me llena de orgullo, por ver a Crocantto y a Córdoba, en lo más alto. Tuve muchas consultas, y de otra manera la verdad que hubiese sido muy difícil para mí poder estar acá. Muy contento por toda la experiencia vivida”.

Rodrigo Páez Vikingo Food (Trym´s): “Vinimos a la Feria de París con este producto principalmente, que es bien cordobés, que es el chori con chimi, que simula comerte un choripán en el Dante del Parque Sarmiento. La verdad que nos ha ido muy bien, nos llevamos muchos contactos de la feria, muchas ideas innovadoras. Agradezco la oportunidad que nos ha dado el ProCórdoba junto con el Gobierno de Córdoba por esta posibilidad. La verdad que sin la ayuda de ellos es muy difícil afrontar este tipo de ferias”.