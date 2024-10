Aniversario: 25 años de las carreras de la FFyH en los establecimientos penitenciarios

La Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la UNC junto al Servicio Penitenciario de la Provincia (SPC) e internos que cursan las propuestas de formación superior, celebraron los 25 años de vigencia del Programa Universitario en la Cárcel (PUC).

Docentes, no docentes de la FFYH, personal del SPC y estudiantes, no dejaron pasar este aniversario de ejercicio del derecho a la educación, sin un festejo en el Módulo 2 del Complejo Carcelario de Bouwer que contó con la presencia del subsecretario de Organización Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Trabajo Sergio Vidal Lascano, y de la decana de la Facultad de Filosofía Flavia Dezzutto.

La coordinadora del PUC, Luisa Domínguez, rememoró el desafío que implicó iniciar “un emprendimiento utópico”: diseñar un modelo innovador de educación, adecuarse a criterios de seguridad con el SPC, y brindar una propuesta de reflexión y estudio que estaba muy alejada de las trayectorias educativas de los estudiantes según ellos manifestaban.

Desde entonces, desde el año 1999 han pasado por sus espacios de formación entre 600 y 700 alumnos, sin contabilizar a los asistentes de los Talleres de Extensión Universitaria que el programa desarrolla en los Establecimientos Penitenciarios.

“A pesar de las dificultades aquí estamos festejando con orgullo, con alegría, compartiendo la idea que el Estado, la Universidad y el Servicio Penitenciario deben garantizar el real derecho al acceso de la educación superior de todos”, resaltó Domínguez.

Por su parte, Laura Stella, directora del departamento de Educación del SPC, recordó también los primeros tiempos del programa. “Nosotros teníamos la demanda y la Universidad quería venir, tenía una propuesta, había que juntarse y trabajar”. “Esto llevó su tiempo, ponerse de acuerdo, pero se logró el objetivo”, señaló, y hoy materializa una política pública desarrollada dentro del Servicio Penitenciario en más de 20 años.

En primera persona

Actualmente el CUP cuenta con 121 alumnas y alumnos activos en los distintos establecimientos penitenciarios y complejos carcelarios de la Provincia cursando carreras de nivel superior bajo la modalidad de tutorías/Tutorías virtuales y exámenes virtuales.

Gustavo terminó sus estudios secundarios en el encierro, y está terminando de cursar sus dos últimas materias de Licenciatura en Historia. Cuenta que no es fácil estudiar en contextos de encierro, pero no imposible. “Con mis compañeros tenemos un lema, no somos presos que estudiamos sino estudiantes que estamos presos”, dice.

El impacto del estudio en su situación de vida ha sido de cambio, según relata. “Me ha permitido entender mucho de mi vida y de lo que había hecho mal entonces … La educación me ha dado las herramientas y la posibilidad de ver transformar mi vida aun estando acá y poder sentirme parte de la sociedad”, dice Gustavo.

Recuerda la escuela al frente de la casa donde se crio, y ahí se proyecta. “Me veo en una escuela dando clases y contar un poco mi experiencia y aportar a los estudiantes que el camino es este la educación, el esfuerzo y el trabajo”, agrega.

Para él, tanto el Servicio Penitenciario como la Universidad buscan el mismo fin: “Que nosotros entendamos que somos parte de una sociedad y que nos podemos adaptar de una forma satisfactoria”.

Participaron de la celebración el secretario de Extensión de la FFyH César Marchesino, la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles Virginia Carranza, la ex coordinadora del PUC Patricia Mercado, Fernando Chaler del Departamento de Educación del SPC, la directora de la Escuela del Módulo 2 Gabriela Allende, integrantes del equipo del PUC y de acompañamiento Universitario del Módulo 2.

Acompañaron también la jueza de Ejecución Rita Fonzalida Figueroa, el director general de Técnica Penitenciaria y Criminológica Marcelino Sanz y la subdirectora Gabriela Vilchez.