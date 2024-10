Día Mundial del ACV: La red de asistencia provincial brinda contención a los pacientes

El 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), una oportunidad para informar y concientizar acerca de esta afección.

Reconocer un ACV en el momento que ocurre es fundamental para poder acudir de inmediato a un centro médico, donde la persona pueda recibir el tratamiento adecuado a tiempo.

Walter tiene 50 años y tuvo un ACV en diciembre de 2023. Se encontraba trabajando, sintió un hormigueo y siguió con su rutina. Sin embargo, la situación volvió a repetirse, pero con mayor intensidad.

“Al día siguiente estaba en el supermercado eran las diez de la noche, y me volvió a dar el hormigueo, pero mucho más intenso, perdí la fuerza y me caí. Me llevaron al hospital y los doctores me decían que mueva la pierna, el brazo y era imposible, estaban muertos”, recordó.

A su ingreso a la guardia del Nuevo San Roque, el paciente fue contenido por una estructura capacitada para identificar rápidamente los síntomas de ACV.

Con herramientas de alta complejidad como un tomógrafo para confirmar el diagnóstico temprano y un medicamento trombolítico -medicación específica cuando el paciente llega con indicios de la patología para disminuir la mortalidad y la discapacidad-, Walter tuvo un diagnóstico de manera temprana y oportuna.

Cabe destacar que el sistema público de salud de la provincia de Córdoba cuenta con una red de accidentes cerebrovasculares, tanto en los hospitales de la capital como en el interior, que están capacitados para realizar un diagnóstico preciso, un tratamiento oportuno y un seguimiento posterior de la persona.

Al respecto, Pamela Dorrego, del Servicio de Neurología del Hospital San Roque, resaltó: “Es importante conocer los síntomas y ante la presencia de alguno acudir rápidamente a una guardia porque es una patología de tiempo dependiente. Por cada minuto que pasa se mueren alrededor de 20 millones de neuronas que equivalen a 3 años de vida”.

“Esta patología es una de las primeras causas de muerte y de discapacidad en Argentina y el mundo, y si bien afecta mayormente al adulto mayor, cada vez se presenta más en personas jóvenes”, explicó la profesional.