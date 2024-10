Asesorías y testeos para ITS durante octubre

El Ministerio de Salud informa que continúan las asesorías y testeos rápidos de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, en dependencias provinciales y organizaciones no gubernamentales. Están a cargo del Programa Provincial de VIH, ITS y HV y TBC, en colaboración con el equipo territorial del Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba.

Se trata de un test voluntario, confidencial y gratuito, que puede solicitarlo cualquier persona a partir de los 13 años. Es importante tener en cuenta que, en todos los casos, el equipo realizará el asesoramiento y acompañamiento necesario.

Cronograma testeos rápidos

El test, con resultado incluido, toma alrededor de 20 minutos. Estará disponible sin turno y por orden de llegada, en los siguientes días, horarios y lugares:

De lunes a viernes:

Laboratorio Central: Tránsito Cáceres de Allende 421, todos los días hábiles, por la tarde, de 15:30 a 19:00.

Todos los jueves del mes:

Red Asistencial de las Adicciones Córdoba, –RAAC- (ex Hospital San Roque, Rosario de Santa Fe 374), de 9:00 a 11:00.

También se ofrecerán en:

Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba -AMMAR (Oncativo 427), los lunes 7 y 21 de octubre de 13:00 a 16:00.

Cronograma estudios serológicos



Además del testeo rápido, en cualquier Centro de Salud de la provincia se puede acceder a información y estudios serológicos con resultados en 72 horas. Entre ellos:

En el Programa provincial de VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC, ubicado en la playa de estacionamiento del Hospital Rawson, de lunes a jueves, de 8 a 14 o viernes de 8 a 13.

En Medicina Preventiva, Santa Rosa 360, todos los días hábiles del mes de 8:00 a 12:00

La importancia del test

Las infecciones de transmisión sexual no siempre presentan síntomas, por lo que los especialistas del Programa recomiendan hacerse la prueba si se tuvo al menos una práctica sexual sin protección, si se planifica o cursa un embarazo (en cada trimestre y durante la lactancia) o si se mantienen prácticas sexuales con una persona gestante (también, en cada trimestre de la gestación).

De este modo, se posibilita un diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento adecuado, lo que permite sostener una buena calidad de vida.

Para consultas, el programa VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC cuenta con:

Correo electrónico [email protected]

Vía WhatsApp: 351-704-82-22

Página de Facebook: Programa VIH, ITS, HV Y TBC Córdoba

Instagram: @programa_provincialvih