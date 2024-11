Llaryora: “Necesitamos que las obras vayan donde está la gente y no la gente donde están las obras”

El gobernador Martín Llaryora recorrió tres localidades del departamento General San Martín y anunció importantes obras de infraestructura, a la vez que entregó beneficios a los vecinos y aportes para diversas instituciones de la región.

El mandatario visitó La Palestina, Luca y Arroyo Cabral, donde el gobierno provincial destinará más de 500 millones de pesos para el desarrollo local.

“Sí o sí necesitamos que las obras vayan donde está la gente y no la gente donde están las obras. Llevar obras a cada rincón de la provincia es más progreso y más federalismo”, destacó el gobernador.

“En estos momentos no parar las obras tiene que ver también con la defensa del trabajo. Y si las obras se hacen en las ciudades o en los pueblos, siempre se termina contratando mano de obra local”, agregó.

En La Palestina, el gobernador anunció aportes por 30 millones de pesos para obras de gas natural, 50 millones de pesos para la construcción de un playón deportivo y 10 millones de pesos para la ejecución de una ciclovía.

Al mismo tiempo, comprometió 15 millones de pesos que serán destinados al club, al centro de jubilados, la parroquia y el centro de salud; y aseguró que se están invirtiendo 100 millones de pesos en la refacción de escuelas de la localidad.

Por su parte, en Luca, el mandatario cordobés adelantó el envío de 200 millones de pesos para obras de cloacas, 40 millones de pesos para el techado del playón deportivo y otros 30 millones de pesos para la adquisición de lotes para la construcción de viviendas; además de 10 millones de pesos para los dos clubes locales, y 5 millones entre el centro de jubilados y la parroquia.

“En este momento donde muchos suspenden las obras, yo me comprometo a llevar rutas, gas, electricidad, agua, cloacas. Porque sin obras, no hay desarrollo. Y queremos poblar el interior, no despoblarlo” dijo Llaryora, quien también se comprometió a acompañar el proyecto del municipio de crear un Parque Industrial.

Seguidamente, en Arroyo Cabral el gobernador anunció 30 millones de pesos para obras de adoquinado y 40 millones para el desarrollo del gas natural en el Parque Industrial; mientras que comprometió 10 millones de pesos para los dos clubes locales, 2 millones para el centro de jubilados, 5 millones para el centro de salud, 5 millones al centro de día y 30 millones al cuartel de Bomberos Voluntarios.

A su turno, el ministro de Gobierno Manuel Calvo remarcó que la gestión provincial “tiene puesta la mirada muy fuerte sobre el interior profundo, trabajando de manera federal, llegando a cada uno de los municipios y comunas para ayudar no solo a las instituciones, sino para que el desarrollo de las obras mejoren la calidad de vida de los habitantes”.

El intendente de La Palestina, Mayco Becco, agradeció al gobernador «en nombre de toda la comunidad, esa mirada de cercanía hacia el municipalismo, esa comprensión de nuestra realidad y el esfuerzo constante de todos los pueblos chicos, además del compromiso que tiene con los clubes de barrios y las instituciones que tanto aportan al deporte, a la cultura y a la educación de nuestros jóvenes».

Mientras que Augusto Arietti, intendente de Luca, sostuvo que “estamos seguros y convencidos de que su visita gobernador representa para esta localidad un empujón fuerte para seguir manteniendo la senda del progreso. Aprendimos desde hace mucho tiempo a trabajar de manera mancomunada y articulada, los vecinos, la municipalidad y las instituciones”.

Por su parte, el intendente de Arroyo Cabral, Raúl Mariscalchi, manifestó: «Este año, los primeros tiempos fueron difíciles, pero la verdad que nos sentimos acompañados por usted gobernador, y por todo el equipo de gobierno. Y nosotros por nuestra parte hicimos una buena comunión entre los colegas, empezamos a transitar el camino de la comunidad regional porque tenemos claro que estamos en una provincia que sigue siendo pujante y no se va a detener».

En la oportunidad, además, el gobernador hizo entrega en Arroyo Cabral de 4 viviendas semilla, con una inversión de más de 87 millones de pesos, cumpliendo el sueño de la casa propia para más habitantes de la provincia.

Al mismo tiempo, 31 familias de esta localidad se convirtieron en propietarias definitivas de sus inmuebles, tras recibir la escritura social fruto del programa Tu Casa, Tu Escritura.

Estuvieron presentes, además, el Subsecretario de Municipios, Natalio Graglia; la legisladora Verónica Navarro; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Dario Capitani; el vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura, Daniel Delbono; entre otros.