Más de 160 cordobeses accedieron a cirugías de cataratas de manera gratuita

Más de 160 pacientes de toda la provincia ya accedieron a cirugías gratuitas a través de la campaña “No más Cataratas”, una iniciativa conjunta que llevan adelante Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, junto a la Fundación Ver Mejor y con el apoyo de la Fundación Elena Barraquer de Barcelona. También participaron la Sociedad Oftalmológica de Córdoba, el Consejo Argentino de Oftalmología, la Fundación Faco Extrema y el Instituto Oftalmológico ONNIS.

La última edición de 2024 tuvo lugar en la ciudad de Villa Dolores, donde 75 pacientes con diagnóstico de catarata avanzada y ceguera legal accedieron a cirugías oftalmológicas gratuitas.

Las intervenciones se llevaron a cabo en el Hospital Regional de Villa Dolores, beneficiando a personas de los departamentos San Javier, Pocho y San Justo.

El programa representa un ejemplo destacado de articulación público-privada, consolidándose como un modelo de integración que combina recursos y esfuerzos para garantizar el derecho a la salud y la dignidad de las personas en toda la provincia.

Está destinado a pacientes sin obra social o que por razones económicas o sociales no puedan acceder al servicio.

Los pacientes destacaron la importancia de esta oportunidad, especialmente por no contar con obra social.

Una de ellas fue María Belén Acosta, oriunda de La Paz, quien comentó: “Hace dos años debía operarme, pero por temas familiares no pude y tuve que postergar la operación”.

Gracias a esta iniciativa, ahora avanza en la recuperación de su visión.

“Actualmente no manejo ni realizo muchas actividades por el problema de mi visión, que apenas alcanza un metro”, explicó. Sin embargo, considera la cirugía como un paso fundamental para recuperar su independencia y volver a manejar.

Otra beneficiaria, Dora Beatriz Tejeda, de Villa Dolores, quien estuvo ciega durante tres años debido a las cataratas, destacó el valor de la gratuidad del programa: “Operarme de un ojo en una clínica privada fue un sacrificio enorme. No tengo mutual ni pensión, y esto fue un verdadero regalo. Cuando me dijeron que este programa era gratuito, no lo podía creer”.

“No podía trabajar. Hoy puedo volver a soñar con ser independiente”, agregó.

Cabe mencionar que esta campaña también se realizó en mayo en Deán Funes, donde se llevaron a cabo 87 cirugías, en total se registran durante este año 162 personas.

Uno de los pacientes intervenidos en esa localidad fue David Pacha, de San Francisco, quien manifestó: “De mi ojo derecho quedé mejor que de nacimiento”. Agradeció a todos los actores participantes, afirmando: “Sin este programa, jamás habría visto como ahora”.

Además, destacó la calidad humana del personal de salud que lo atendió: “A pesar de que uno no paga nada, el trato es excelente”. Finalmente, alentó a más personas a participar: “Es un lugar del que van a salir mejor que cuando entraron”.

Cabe destacar que para realizarse esta intervención sin contar con cobertura médica,dentro del sector privado y realizando la gestión de manera particular tiene un costo de 500 mil pesos.

Impacto positivo

Las cirugías, que tuvieron una duración de entre 10 y 20 minutos según la complejidad, se realizaron con insumos y lentes intraoculares aportados por la Fundación Elena Barraquer y con el soporte logístico del hospital y el gobierno provincial.

“El impacto es profundo, no solo para los pacientes, sino para sus familias. Hoy, personas que ingresaron sin ver se van con una nueva perspectiva de vida”, destacó el Dr. Pablo Amodei, Director de Hospitales del Interior.

Por su parte, el Dr. José Luis Bulacio, líder de la Fundación Ver Mejor, subrayó: “La catarata es la principal causa de ceguera evitable en el mundo. Ver a los pacientes salir felices es nuestra mayor recompensa”.