Calamuchita: Llaryora puso en marcha ocho Guardias Locales y lanzó el Operativo Verano

En Santa Rosa de Calamuchita, el gobernador Martín Llaryora lanzó este jueves en el Operativo Verano para el Valle de Calamuchita, que como novedad tendrá 40 móviles 0 km a disposición del personal policial.

Esta acción contempla el refuerzo de presencia policial ante la inminente llegada de la temporada turística, a través de efectivos y móviles, además de Bomberos, DUAR, y otras unidades especiales.

“Nosotros no solo tenemos que garantizar la seguridad de los cordobeses. Somos una potencia turística, con cual el desafío es mayor, porque tenemos que garantizar también la seguridad de los que nos vienen a visitar. Los que tocan nuestra tierra son también cordobeses. No puede haber una seguridad para uno y otra seguridad para otro. La seguridad tiene que ser la misma”, sostuvo el gobernador.

Y luego agregó: “La inseguridad tiene muchas causas, como la exclusión y el desempleo. Pero mientras tanto tenemos que combatir el delito, y tenemos que hacerlo todos en conjunto. No hay turismo sin seguridad, porque es un elemento central, esencial. Nosotros tenemos que brindar seguridad a los vecinos, pero también entender que cualquier turista pasa a ser un vecino”.

Al mismo tiempo, el gobernador puso en funciones ocho nuevas Guardias Locales en el departamento, con el objetivo de reforzar tareas preventivas y de colaboración con la Provincia.

Se trata de los cuerpos locales de Santa Rosa de Calamuchita, Embalse, Villa Rumipal, Villa Yacanto, Parque Calmayo, Amboy, Villa del Dique y San Agustín; los que contarán en total con 40 agentes diplomados y capacitados.

Para desarrollar su tarea, el gobernador hizo entrega de 10 vehículos, como aporte de la Provincia a los Municipios.

“Son ocho guardias locales que se suman. Que van a ser nuevos actores en materia de seguridad. Y quiero felicitar a los intendentes por su valentía, y no estar especulando. Un buen intendente no mira para otro lado. El día de mañana van a poder mirar a cada uno de sus vecinos y decir: En este momento difícil yo no bajé la mirada, hice todo lo posible para ayudar a defender la vida y la seguridad de cada uno de sus pueblos y de cada uno de los turistas”, aseguró el gobernador.

Por otro lado, Llaryora se comprometió a que en 2025, Santa Rosa de Calamuchita tendrá una nueva comisaría, un juzgado de paz y una unidad judicial, generando así un polo de seguridad.

El gobernador también adelantó que prontamente iniciará la construcción de un nuevo puente en la localidad y se habilitará el próximo año la planta de tratamiento de líquidos cloacales; al tiempo que hizo entrega al intendente Eduardo Martín de un aporte de 120 millones de pesos, en el marco del Fondo Complementario para Obras de Municipios, Comunas y Comunidades Regionales, que será destinado a la refuncionalización de la Terminal de Ómnibus.

En la oportunidad, además, Llaryora comprometió una ayuda institucional para los bomberos voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita y Villa Rumipal de 30 millones de pesos a cada uno.

A su turno, el intendente Martín ponderó el trabajo conjunto entre la Provincia y los Municipios por la seguridad de los vecinos y turistas, y destacó que “el trabajo conjunto es indispensable para garantizar que podamos disfrutar de un verano seguro, tranquilo y placentero. Este es un claro ejemplo de lo que significa trabajar en equipo, todos unidos por el bienestar de la gente de nuestro valle”.

Mientras que, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, valoró la presencia de Prefectura Naval Argentina, que ya trabaja en conjunto con la Policía de Córdoba en la provincia, al tiempo que recordó que «hoy se cumple una año de la sanción de la Ley de 10954 de Seguridad Integrada, que puso a Córdoba a la vanguardia con un nuevo sistema de seguridad integral, con las guardias locales y la seguridad privada. El gobernador tuvo la decisión política firme para impulsar esta iniciativa» .

Guardias Locales

En el marco del programa provincial de Seguridad y Prevención del Delito, se han adherido a la ley 285 gobiernos locales y se han puesto en actividad 73 Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

A la fecha, la Provincia ha entregado 110 vehículos para el desarrollo de la tarea de estos cuerpos municipales; y casi 1.800 aspirantes de 198 localidades han iniciaron la formación en el Diplomado en Seguridad y Convivencia de la UNVM, de los que ya se han diplomado 1.372 agentes de 185 localidades.