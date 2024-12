Llaryora: “Vamos a finalizar el año llevando una obra a cada localidad”

En un acto desarrollado en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora entregó recursos provinciales para 59 municipios y comunas de todo el territorio por más de 2.600 millones de pesos.

Así, intendentes y jefes comunales podrán llevar a cabo obras de desarrollo urbanístico local, que redunden en beneficios para los vecinos, movilizando la economía y generando empleo.

Al respecto, el gobernador valoró el trabajo mancomunado junto a todos los intendentes y jefes comunales, sin distinción de partidos políticos, y señaló que “en Córdoba tenemos 120 obras estratégicas en marcha, pero también los municipios están activos y son parte de una Córdoba que no para, donde se puede pensar distinto, pero trabajamos juntos. Porque al federalismo no hay que hablarlo, hay que practicarlo”.

“En el interior del interior si no trabaja lo público y lo privado juntos, si el gobierno provincial y el gobierno municipal no van de la mano, y si no hacemos obras, ¿cómo le mejoramos la calidad de vida?”, añadió Llaryora.

“Para nosotros gobernar es generar trabajo, y Córdoba ha definido hace mucho tiempo que no estamos dispuestos a abandonar a nuestra gente en el interior, en el campo, o en la alta montaña. Nosotros hace mucho tiempo que venimos con un modelo que es llevar las obras donde está la gente y no la gente donde están las obras”, dijo luego el Gobernador.

Estos aportes provienen del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades (FOCOM), que depende del Ministerio de Gobierno, bajo la órbita de Manuel Calvo.

En ese sentido, el ministro de Gobierno aseguró que “nadie mejor que los intendentes y jefes comunales conocen la realidad de sus localidades, por eso hemos trabajado en conjunto para que la obra pública en Córdoba no se detenga y llegue a los 427 municipios y comunas”.