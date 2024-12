Más de 600 millones para obras de agua potable en Coronel Moldes y Holmberg

El gobernador Martín Llaryora visitó Coronel Moldes y Santa Catalina – Holmberg para suscribir convenios con los intendentes Ezequiel Moiso y Maximiliano Rossetto, que permitirán avanzar en obras de infraestructura que beneficiarán a los vecinos del sur provincial.

En ese sentido, a través del Fondo Complementario para Obras en Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (FOCOM), se llevarán a cabo tareas de cloacas, gas, cordón cuneta y adoquinado en Coronel Moldes por un total de 145 millones de pesos.

“Cuando enviamos la plata a los intendentes tiene un segundo efecto, porque se compra todo en el comercio local y se sostiene el trabajo. Y es la manera de que en este momento no caigan las fuentes laborales, porque para mí gobernar es generar trabajo”, señaló el gobernador.

Moiso, valoró el trabajo conjunto con la Provincia: “Agradezco que el gobernador cumplió su palabra para la planta de Tratamiento de residuos sólidos. Que mejor que cerrar el año con el gobernador aquí y los vecinos”.

A su vez, en Moldes, el gobernador se comprometió a enviar 500 millones de pesos para ejecutar la obra de agua potable, y señaló que “aquellos que fuimos intendentes sabemos que el agua es vital. Es más, es la mejor política sanitaria. Tener agua potable de mejor calidad y tener una buena planta de agua es central”

En la oportunidad, además, once familias de esta localidad cumplieron el sueño de la casa propia, al recibir las llaves de sus Viviendas Semilla, con una inversión provincial superior a los 251 millones de pesos.

El mandatario cordobés también anunció el envío de un aporte de 30 millones para los Bomberos Voluntarios; 5 millones al taller para personas con discapacidad; 5 millones al hogar de niños; 10 millones para la Capilla; y 3 millones para diversas instituciones como el Club Moldes, el Club Atlético Belgrano, la Sociedad Italiana y el Centro Gaucho.

Seguidamente, en Santa Catalina – Holmberg, el gobernador recorrió las obras de remodelación del Centro de Salud, que contaron con un aporte provincial de 100 millones de pesos. “Era un Centro de Salud de 160 metros, hoy quedó casi de 800, y también la capacidad que hoy hay de atención para todos los vecinos, con tecnología y calidad humana del equipo de salud”, sostuvo Llaryora.

Al mismo tiempo, el mandatario comprometió un aporte de 80 millones de pesos para la conclusión del SUM del IPEA y otros 140 millones de pesos para la obra de agua potable.

Por su parte, los clubes locales recibirán 3 millones cada uno, mismo monto que será destinado al Centro de Jubilados. Mientras que los Bomberos Voluntarios fueron beneficiados con 30 millones de pesos.

El intendente Rossetto, ponderó que “Córdoba no para, porque tiene un gobernador que no para. Holmberg fue uno de los primeros municipios que visitó este año, en febrero, y hoy vuelve para cerrar el año. Todo el desarrollo de nuestra localidad no sería posible sin el trabajo en equipo con la Provincia”

Estuvieron presentes, además, el vicepresidente del Banco de Córdoba, Juan Manuel Llamosas; el diputado nacional Carlos Gutiérrez; las ministras de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el secretario de Gobierno, Augusto Pastore; y los legisladores Miguel Siciliano y Ariel Grich; entre otros.