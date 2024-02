En Holmberg, Llaryora anunció la construcción de una sala para niños de 3 años

En su recorrida por el departamento Río Cuarto, el gobernador Martín Llaryora visitó la ciudad de Santa Catalina Holmberg, donde anunció la construcción de una sala para niños de 3 años en el Jardín de Infantes Cornelio Saavedra. Además, firmó convenios para remodelar el Centro de Atención Primaria de Salud y la finalización de la obra de un Salón de Usos Múltiples municipal.

Los anuncios que realizó el gobernador en la ciudad del departamento Río Cuarto comprenden un monto de 140 millones de pesos que la Provincia girará al municipio.

«Si bien estamos viviendo un momento difícil, de crisis económica en donde nada alcanza, nosotros nos hemos propuesto en Córdoba no parar, pero para no parar necesitamos la ayuda del conjunto, necesitamos trabajar claramente con todos los intendentes y con todas las instituciones, porque en los momentos de crisis tenemos que estar cada vez más juntos más allá del partido, más allá de la ideología», explicó el gobernador.

En la oportunidad, Llaryora firmó junto al intendente Maximiliano Rosetto y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, los convenios para realizar las tres obras en la ciudad y beneficiar así a los vecinos que requieran de asistencia sanitaria, que puedan escolarizarse desde los 3 años y que deseen participar de actividades comunitarias en un salón común.

“Nosotros nos hemos comprometido a llevar adelante las gestiones necesarias para que nuestra ciudad sea cada vez mejor, y eso se hace teniendo buena relación con la Provincia. El gobernador está haciendo un enorme trabajo defendiendo los derechos del interior”, declaró Rosetto.

Al mismo tiempo, vecinos de Santa Catalina Holmberg recibieron 35 créditos del Banco de la Gente (23 de la línea de libre disponibilidad y 12 para iniciar o potenciar emprendimientos), con una inversión provincial de 7.650.000 pesos.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó: “Formamos parte de un gobierno que trabaja junto a los intendentes y acompaña a las familias cordobesas. El gobernador ha decidido seguir con estos programas, por eso las inscripciones están abiertas y se pueden hacer por CIDI, con el celular o la computadora”.

Reclamo al Gobierno nacional

Durante su visita, Llaryora reclamó al Gobierno nacional por la paralización de las obras de la autovía que une la capital alterna con Holmberg.

Se trata de un tramo de ocho kilómetros, clave para la circulación en el sector porque en él confluyen las rutas 158, 36,A005 y la 35.

“El Gobierno nacional tiene que entender que la autovía debe ser priorizada y terminada. Que no deje a la mitad las obras que empezó, porque son un riesgo para la vida de la gente. Si no quiere, que no empiece obras nuevas, pero que termine las que comenzó», sostuvo Llaryora.