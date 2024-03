Mes de la Mujer: Jornada de salud integral en el Buen Pastor

Desde ayer y hasta el sábado 16 de marzo, el Ministerio de Salud invita a la comunidad a participar de diferentes actividades de promoción de la salud integral en el Paseo del Buen Pastor, de 16:00 a 19:30.

Esta jornada se enmarca en el Mes de la Mujer, en la que diferentes áreas y programas realizan actividades de sensibilización, prevención y atención de la salud.

Allí, el Programa provincial de VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales ofrece testeos de Infecciones de Transmisión Sexual – ITS – y asesorías. Vale recordar que los test para VIH, sífilis, hepatitis B y C son voluntarios, confidenciales y gratuitos, y que la entrega de resultados se realiza en el momento.

En caso que una prueba dé resultado positivo, el Programa brinda acompañamiento y asesorías sobre el tratamiento a seguir.

Al estudio puede solicitarlo cualquier persona desde los 13 años de edad, sin necesidad de que la acompañe un adulto.

También se puede acceder a controles ginecológicos, que incluyen la prueba de Papanicolau – PAP- y testeo de Virus de Papiloma Humano -VPH-.

En los casos que corresponda, se entregan turnos protegidos para realizarse mamografías en alguno de los centros de salud provinciales.

Además, la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez, juntos a los programas de Salud sexual y reproductiva, y de Acceso a la salud integral de la población LGBTTTIQ+, realizan asesorías vinculadas con sus temáticas y atienden a las consultas que se presenten.

En tanto, el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé, brinda asesoramiento e información para inscribirse y acceder a sus beneficios; mientras que el equipo de Inmunizaciones estará aplicando dosis de calendario y contra Covid, con el objetivo de ampliar el acceso a la vacunación y avanzar en las coberturas.

Por su parte, el Departamento de Zoonosis suma acciones de prevención sobre infecciones transmitidas por mosquitos, accidentes por animales ponzoñosos y enfermedades transmitidas por alimentos, además de brindar información sobre enfermedades zoonóticas.

Por último, el Programa de Salud Bucal, junto al Instituto Odontológico Provincial, brinda consejerías sobre prevención de cáncer bucal, hábitos alimenticios saludables y malas prácticas.

En este marco, cabe destacar que los servicios de odontología de la Maternidad Provincial y de los hospitales de Cruz del Eje, de San José de la Dormida, de Santa Rosa de Río Primero, de Corral de Bustos y de La Calera, se suman a esta estrategia con consejería de prevención y promoción sin turno previo, durante toda la semana.