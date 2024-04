Estudiantes y profesores de una universidad estadounidense visitaron la Legislatura

Estudiantes y profesores de The Eisenhower School for National Security and Resource Strategy, de Washington DC (Estados Unidos), visitaron ayer la Legislatura de Córdoba, acompañados por dos ex marines. Fueron recibidos por la vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, quien les dio la bienvenida a la sede legislativa provincial, les transmitió saludos de la vicegobernadora, Myrian Prunotto y les contó sobre los principales atractivos que tiene la provincia de Córdoba.

También recibieron a la comitiva estadounidense el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y el director de Capacitación y Extensión Legislativa de la Unicameral, Leandro Graglia.

Los integrantes de esta universidad militar, dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, efectuaron un recorrido por instituciones cordobesas relacionadas con la biotecnología (entre ellas, el Laboratorio de Hemoderivados) y empresas como Promedon, además de aprovechar su visita a Córdoba para conocer la Legislatura. Los estudiantes universitarios se encuentran desarrollando un trabajo de campo vinculado con biotecnología.

Fernández les comunicó a los visitantes que “en esta Legislatura hay paridad de género”. Y agregó: “Tenemos 50 y 50 hace ya 20 años, lo que nos coloca en materia de derechos humanos y reconocimiento a las mujeres en un estadio importante en relación a otras regiones de nuestro país e, incluso, de Latinoamérica”, destacó.

“Córdoba es muy linda, ojalá que puedan venir con más tiempo a conocer la provincia”, les dijo después.

La universidad estadounidense con sede en Washington apunta al desarrollo de los estudiantes como pensadores estratégicos y formuladores de políticas de seguridad nacional. Su programa académico incluye estudios de industrias (entre ellas, la biotecnológica) que requieren el desarrollo de una perspectiva estratégica sobre la base industrial estadounidense y mundial, y su papel para apoyar las necesidades de recursos de seguridad nacional.

Además, el programa de esta universidad incluye estudios de campo para que los estudiantes puedan adquirir experiencia práctica y observar la biotecnología donde se ejecuta. Por eso, incluyeron a Córdoba entre sus destinos elegidos con este fin.