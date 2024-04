Llaryora ratificó el apoyo de la Provincia para el desarrollo de los Consejos Barriales

El gobernador Martín LLaryora encabezó el tercer encuentro provincial de Consejos Barriales de Prevención y Convivencia, con la participación de los 82 Consejos que se encuentran distribuidos en 9 municipios y comunas, en donde reside el 70% de los habitantes del territorio provincial.

Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Malvinas Argentinas, Estación Juárez Celman, Villa Allende, Malagueño y Los Cedros fueron las localidades convocadas.

En la oportunidad, el gobernador anunció la puesta en marcha del programa “Más Comunidad”, que va a convertir las buenas ideas de los vecinos en realidades concretas, a través del financiamiento de proyectos socio-comunitarios con un presupuesto anual de 300 millones de pesos, en conjunto con la Fundación Banco de Córdoba.

“Sepan que el Gobierno de Córdoba va a estar al lado de cada uno de ustedes y no vamos a parar nuestros programas, ni a detener la lucha contra la inseguridad; seguiremos apoyando a la educación pública, invirtiendo en salud y en los programas de emprendimiento; no vamos a dejar de invertir para que nuestra gente no se sienta sola en este momento”, sostuvo Llaryora.

El gobernador también destacó la nueva ley de Seguridad Ciudadana que permite la creación de las Guardias Urbanas locales y se comprometió a duplicar las fiscalías antinarcotráfico, las bases de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y entregar más de mil vehículos a los municipios para el patrullaje.

“Garantizar la seguridad es un tema central para poder vivir en paz y en libertad, pero la seguridad es un concepto amplio, no es un solo tema que se resuelve con más policías. Necesita un abarcamiento integral, de toda la comunidad”, definió el gobernador.

En ese sentido, el mandatario destacó el abordaje que se realiza desde la Provincia, con inversiones en equipamiento e infraestructura, pero también “con nuevos espacios donde se trabaja todos los días con vecinos que se involucren desde todas las miradas, desde los aspectos comunitarios y sociales, desde los aspectos del trabajo y desde la vinculación de quienes conocen mejor los barrios.”

En la jornada, se llevó a cabo una serie de disertaciones sobre diversas temáticas, a cargo de especialistas, además, se realizó una puesta en común de las diversas experiencias a los fines de fortalecer el tejido social que los Consejos Barriales representan en nuestra provincia.

A su turno, la vicegobernadora Myrian Prunotto destacó el valor de los Consejos Barriales en el vínculo cotidiano entre Estado y vecinos, y reafirmó el compromiso manifestado por el gobernador de trabajar en conjunto.

En el mismo sentido, la ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, sostuvo: “Nosotros como gobierno provincial y de la mano con los gobiernos locales, vamos a estar siempre al lado de ustedes acercándoles herramientas y tratando de potenciar lo que cada uno hace”.

El secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, destacó el trabajo «en territorio» que se desarrolla desde la Provincia con el objetivo de estar cerca de los vecinos y de sus requerimientos.

Consejos Barriales

Desde hace ocho años, el Gobierno provincial diseñó estos dispositivos de cercanía, donde la comunidad organizada junto al Estado presente, trabajan al servicio de las transformaciones sociales y urbanísticas que hacen falta para resolver las diferentes problemáticas de cada barrio involucrado.

De esta manera se promueve el deporte social, la salud y prevención de las adicciones, promoción del empleo, derecho a la cultura y salidas recreativas, programas para la igualdad de género, la articulación con áreas de seguridad y la articulación con áreas municipales para el fortalecimiento de comedores, merenderos, espacios culturales y centros vecinales.

En la actualidad los Consejos Barriales coordinan el acceso de sus comunidades a más de sesenta programas impulsados por el Gobierno de la provincia de Córdoba.

El eje central de este programa busca que los vecinos sean quienes digan dónde, cuándo y cómo el Estado debe invertir los recursos de sus políticas públicas.