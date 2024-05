Mujeres a la Cancha: Río Cuarto vivió una jornada a puro fútbol femenino

Con la participación de más de 30 equipos Sub 20, Sub 30 y Sub 40, se desarrolló en Río Cuarto un Encuentro de Fútbol Femenino, de la mano del programa Mujeres a la Cancha de la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Formación del Empleo del Gobierno de Córdoba.

Contó con la presencia de la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez; el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, la directora del Polo de la Mujer de Río Cuarto, Adriana Oviedo y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Guillermo De Rivas.

Mujeres a la Cancha, es un Programa provincial que busca la inclusión plena e igualitaria de todas las mujeres en el fútbol, a través de:

Potreros Violetas: canchitas barriales donde los equipos de mujeres sean protagonistas.

Kits Deportivos: entrega de pelotas, pecheras y arcos.

Jornadas deportivas y torneos entre equipos cuando las habilitaciones epidemiológicas lo permitan.

Clínicas de Fútbol: Sesiones intensivas de entrenamiento con jugadoras profesionales junto a formación en igualdad de género.

Visitas al Estadio Kempes: recorrido por todas sus instalaciones, incluyendo el Museo Provincial del Deporte.

Capacitaciones para formar Arbitras y Auxiliar en actividades deportivas y recreativas.

En primer término, Claudia Martínez resaltó el trabajo realizado junto al Municipio “para contar hoy con 38 equipos inscriptos, lo que habla del interés genuino de todas las mujeres de la ciudad para generar un espacio para que aquellas mujeres que siempre fueron discriminadas por jugar al futbol, hoy tengan un lugar, y sea una forma de romper con los estereotipos de géneros y lograr una sociedad más igualitaria”.

“Por su parte, Adriana Oviedo remarcó: “Entregamos a los equipos Barriales algunos elementos básicos para poder entrenar, que son costosos y también, pecheras”.

En tanto, Agustín Calleri expresó: “Vamos a seguir profundizando este tipo de encuentros y tener un motivo para poder desarrollar el fútbol femenino en todo su potencial y que cada vez más se sumen más mujeres a este deporte”.

Finalmente, Guillermo De Rivas sostuvo: “Este tipo de encuentros, refuerzan la importancia del deporte, en este caso del fútbol, como herramienta de inclusión y empoderamiento de las mujeres en todas las disciplinas».

En la oportunidad, las autoridades hicieron entrega de los kits deportivos a los diferentes equipos y entregaron reconocimientos a mujeres que son referentes por su compromiso y aporte con el fútbol femenino.

También fueron parte de esta jornada futbolera, María Ester “Pelusa” Ponce, Campeona del Mundo de Fútbol Femenino; el diputado Nacional, Carlos Gutiérrez; el director de Jurisdicción, Roberto Koch; la secretaria de Genero de la Municipalidad, Ana Medina; el subsecretario de Deportes de Río Cuarto, Franco Chiaretta; la delegada de Senaf, Estela Larrarte y demás funcionarios provinciales y municipales.