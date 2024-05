Comienza un nuevo taller de pintura en Villa Giardino

Desde el Área de Cultura de Villa Giardino, informaron que un taller de pintura se sumará a las propuestas artísticas.

«Aprenderás técnicas de Acrílico, Grafito y Óleo. Una excelente actividad dictada por la profesora y artista Noemí Cenci. Si no sabés dibujar.. No importa, no es impedimento, vení, aprendemos juntos»; destaca la invitación.

El curso inicia el próximo lunes 13 de mayo y se dictará de 9,30 hs a 11,30 hs, en la Casona Municipal.

Los interesados podrán inscribirse al siguiente número: 11-2331- 0368.