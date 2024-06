La Fundación Scouts Argentina se incorpora al programa Casas Abiertas

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, junto a su equipo y a referentes, autoridades nacionales y jóvenes voluntarios del movimiento scout de Argentina inauguraron Casa Abierta Pueyrredón, un espacio de referencia barrial destinado fortalecer el acompañamiento de niñas y niños en el acceso a políticas públicas integrales.

La Casa está ubicada en la esquina de Armenia y pasaje General Antranik, en el corazón del barrio, donde viene funcionando el Centro de Gestión Comunitaria Scouts Argentina, el cual a partir de ahora asume el compromiso de trabajar en programas y actividades con perspectiva de derechos, como así también de ser agentes activos en la detección de derechos vulnerados.

La de barrio Pueyrredón es la Casa Abierta número 14º, flamante incorporación al programa provincial que trabaja en estrecha alianza con la sociedad civil.

“Es una satisfacción venir a compartir esta apertura porque en esta Argentina donde, dice Unicef, siete de cada 10 niños y niñas son pobres, aquí se pone en agenda la presencia del Estado junto con la comunidad para sostener y construir un espacio de resguardo. Donde hay una Casa Abierta, no entra el narcotráfico. Donde hay una Casa Abierta, hay un otro que me mira y que me dice: acá estoy”, señaló la ministra Montero.

Junto con destacar la herramienta de las Casas Abiertas, Montero anticipó que existe la decisión política de extender más aún sus alcances y de ampliar este programa con nuevas aperturas en la ciudad y también en el interior.

“Estamos súper orgullosos y felices de recibirlos. Como integrantes del movimiento scout estamos llamados a dejar nuestro mundo en mejores condiciones que como lo encontramos. Ojalá caminando junto con el Estado en este programa Casas Abiertas podamos ayudar a la transformación de nuestras comunidades”, coincidió Marina Rustán, presidenta de la Fundación Scout.

Alianza virtuosa

Casas Abiertas se lleva adelante a través de la Secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, a cargo de María Eugenia Pomazán. Actualmente alcanza con sus acciones a unos tres mil niños y niñas de la ciudad de Córdoba.

“Estas casas unen a la comunidad, unen a las familias y unen a quienes queremos que los NNyA accedan a todos sus derechos”, señaló Pomazán hablando también por Sandra Aissa, la responsable del programa, quien repasó los antecedentes y logros de este proyecto que implica “una verdadera apuesta política a la solidaridad”.

A través de operadores territoriales que hacen de vínculo con las demás instituciones de la zona, en estos espacios de puertas abiertas se ofrece apoyo escolar y de alfabetización, talleres sobre crianza y alimentación saludable, charlas educativas, asesoramiento sobre trámites y gestiones, actividades culturales y recreativas que extienden el alcance de las políticas públicas.

Salvo dos que son de gestión provincial, las demás Casas Abiertas funcionan asociadas a instituciones de la sociedad civil y desarrollan una labor clave, ya que aportan su experiencia y trayectoria en las comunidades de las que son referentes.

En virtud de un convenio de cooperación, esta es la primera experiencia de articulación con el movimiento scout, que en Argentina reúne a más de 75 mil jóvenes, pero todo indica que no será la última.

Junto a numerosos voluntarios y dirigentes, la bahiense María Luján Peciña, presidenta de Scouts de Argentina, estuvo presente en la ceremonia saludando la iniciativa.