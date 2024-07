Plaza Cielo Tierra, una de las mejores ofertas para conocer los secretos del universo

Plaza Cielo Tierra inauguró en septiembre de 2017 y desde entonces se ha convertido en uno de los principales atractivos del Parque de las Tejas.

Es que aún antes de conocer las maravillas que atesora su interior, llama la atención el edificio de líneas geométricas que sienta sus reales en el medio del verdor del paseo.

Es la icónica estructura dodecaédrica semienterrada con parte del recorrido subterráneo, dividida en niveles que se corresponden con los elementos que los griegos decían que eran aquellos de los que está formado el mundo: agua, tierra, fuego y aire.

Las imágenes que se viven estos primeros días del receso escolar de invierno son parecidas a las del resto del año, pero están potenciadas por la presencia masiva de chicos.

Es que el ingreso es gratuito y la ocasión inmejorable para actividades que niños y adolescentes adoran.

Contar estrellas que se descuelgan de un cielo repentinamente iluminado en mitad de la tarde, escuchar historias en la sala en cuyo centro reina el Tyrannotitan Chubutensis o participar de una charla sobre la formación de los océanos forma parte de la cotidianeidad del centro de interpretación científica.

Desde su habilitación, los estudiosos que lo diseñaron han tratado de honrar los objetivos que guiaron su creación y que son los de alentar la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, promoviendo la enseñanza, la divulgación y la apropiación social de estos conocimientos.

Se tienen en cuenta los distintos niveles de complejidad, mediante actividades museológicas, académicas, comunicacionales, lúdicas e interactivas y que sirven al mismo tiempo como herramienta fundamental de inclusión social.

Emilia Guevara Olcese es coordinadora de guías y recomienda no perderse la invitación que extiende a toda la familia, pero especialmente a niños y adolescentes.

“Ofrecemos visitas guiadas similares a las que organizamos a lo largo de todo el año y, por otra parte, agregamos una oferta de seis talleres que tratan sobre biología, astronomía y distintas ciencias”.

Además, continúa, “realizamos plantadas de telescopios; los montamos en el parque de la Plaza y observamos la luna, las constelaciones y también vamos a realizar actividades en el Mirador de Estrellas, muy lindo y relativamente nuevo”.

Las actividades se realizan de martes a domingos, tanto por la mañana como por la tarde.

En horario matutino, la oferta contempla un taller y siete visitas guiadas; por la tarde son dos talleres y siete visitas.

Todo es gratuito, pero se solicita una reserva previa para poder organizar las visitas y que todos los asistentes la aprovechen.

Los interesados pueden hacerlo a través de la página web del espacio: https://plazacielotierra.org/

Para la visita guiada la reserva es por persona. En cambio, para los talleres hay que registrar el total de niños que van a participar.

“Recomendamos especialmente que para la visita guiada participen chicos de 8 años en adelante-advierte Emilia-; no hay restricciones de ningún tipo pero la idea que los chicos no se aburran como puede ocurrirles a los más pequeños, todavía no interesados en temas que seguramente después los deslumbrarán”.

La coordinadora de guías subraya, no obstante, que “hay que tener presente que son actividades para todo público, para la familia completa”.

En cambio, hay edades específicas para los talleres, con la aclaración que el rango va de los 3 años hasta los 12 y 13.