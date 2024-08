En agosto continúan los testeos y asesorías para ITS

El Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, en colaboración con el equipo territorial del Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, continúan realizando las habituales asesorías y testeos rápidos de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, en dependencias provinciales y organizaciones no gubernamentales.

El test es voluntario, confidencial y gratuito, puede solicitarlo cualquier persona a partir de los 13 años. Es importante tener en cuenta que, si una prueba da positiva, el equipo realizará el asesoramiento y acompañamiento necesario.

Cronograma testeos rápidos

El test y el resultado toma alrededor de 20 minutos. Es sin turno y por orden de llegada, todos los jueves del mes, en los siguientes lugares:

Red Asistencial de las Adicciones Córdoba, -RAAC- ubicada en el viejo Hospital San Roque (Rosario de Santa Fe 374), de 9:00 a 11:00 horas.

Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba -AMMAR– ubicada en Oncativo 427, los lunes 12 y 26 de agosto de 13:00 a 16:00 horas.

Cabe recordar que el Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba se sumó al listado de centros de asesoramiento y testeo durante todo el año, con atención de lunes a viernes de 15:30 a 19 horas, en Tránsito Cáceres de Allende 421.

Además del testeo rápido, el Programa provincial brinda información y realiza estudios serológicos con resultados en 72 horas en la playa de estacionamiento del Hospital Rawson, de lunes a jueves, de 8 a 14 o viernes de 8 a 13 horas. A su vez, las pruebas pueden solicitarse en cualquier centro de salud de la provincia.