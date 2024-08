Departamento Unión: firma de convenio para obras de infraestructura

Pensando en el progreso de las localidades del departamento Unión, el ministro de Gobierno Manuel Calvo firmó convenios para el otorgamiento a 13 comunidades de recursos del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (FOCOM).

La inversión alcanzará a las localidades de: Alto Alegre, Ana Zumarán, Ballesteros, Ballesteros Sud, Benjamín Gould, Canals, Cintra, Colonia Bismarck, Colonia Bremen, Idiazábal, Ordoñez, Pueblo Italiano y San Antonio de Litín.

“Para nosotros no es lo mismo estar o no presentes en el territorio. A pesar de la terrible crisis que está sufriendo hoy la Argentina, creemos que es un momento en el que necesitamos la presencia del Estado para brindar más obras y servicios en los lugares que hace falta. Y la decisión de dónde invertir la tienen ustedes, nosotros acompañamos. No queremos vender productos enlatados que no estén atados a la realidad de las jurisdicciones”, remarcó Manuel Calvo, quien estuvo acompañado por el legislador Abraham Galo y el secretario de Seguridad, Ángel “Lito” Bevilacqua.

Además, el ministro subrayó la importancia de sostener la obra pública: “Para mejorar las comunidades y que el progreso no se detenga, no hay otra forma de hacerlo que no sea con la llegada de la obra pública. Ninguna localidad es la misma si tiene o no gas natural, si tiene o no energía suficiente para brindar servicios, si tienen o no cloacas, etc.”.

Por su parte, Alberto Gigli, intendente de Alto Alegre, destacó la firma del convenio que le permitirá llevar obras en su ciudad. “Me parece fabuloso este FOCOM, porque pese a la mala situación del país tenemos que trabajar para nuestros pueblos. En nuestro caso, vamos a hacer cosas relacionadas con la salud: el techado de las ambulancias y la construcción de un centro de cámaras frías”, detalló.

Asimismo, Yanicis Santos, jefa comunal de Ana Zumarán, coincidió en los beneficios de esta iniciativa. “Me parece muy importante y agradezco al Gobierno de Córdoba por acompañar en este momento tan crítico a poblaciones chicas como la nuestra. En nuestro caso, vamos a concluir la obra del centro de atención primaria de la salud”, cerró.