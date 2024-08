Córdoba refuerza medidas contra adicciones en el entorno laboral

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención y contención de las adicciones en el trabajo, los ministerios de Justicia y Trabajo y de Salud ratificaron la continuidad del programa de Prevención y Asistencia de las Adicciones en el Medio Ambiente del Trabajo.

La firma del convenio, que estuvo a cargo del ministro de Justicia y Trabajo Julián López y de su par de Salud, Ricardo Pieckenstainer, permitirá seguir trabajando en la prevención, atención, contención y asistencia de las adicciones en el ámbito trabajo, establecidos en el marco del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones (decreto N° 1754/2017).

Con ello también se dará continuidad a las acciones inherentes al desarrollo de la Mesa de Enlace, creada para el estudio y tratamiento de las adicciones en el ámbito laboral. Esta herramienta también posibilita trabajar en la prevención del uso de toda sustancia legal o ilegal que altera el pleno dominio de los sentidos y la conciencia en el ámbito laboral; como así también la asistencia y contención de aquellos trabajadores que se encuentren bajo la influencia o el uso de tales sustancias.

Luego de suscribirse la ratificación, el ministro Julián López reconoció el trabajo que vienen llevando conjuntamente las secretarías de Trabajo y de Prevención y Asistencia de las Adicciones porque “supieron visualizar esta problemática. El tema de las adicciones es un tema difícil de tratar, no sólo para quien lo atraviesa sino para su familia y para la patronal, donde muchas veces se termina invisibilizándolo. Y no atacar el problema no hace más que agrandarlo y profundizarlo”, señaló el funcionario.

En otra parte de sus palabras reconoció “la fortaleza y decisión del ministerio de Salud actual y de sus autoridades para llevar adelante esta política, con quiénes venimos trabajando en el ámbito penitenciario y de la secretaría de Trabajo” y también agradeció “el compromiso de las asociaciones gremiales por ayudar a fortalecer esta tarea desde su espacio institucional y al sector empresarial, que también tiene una responsabilidad para trabajar coordinadamente”.

A su ver el titular de Salud, Pieckenstainer afirmó: “Las adicciones y la salud mental son ejes principales de la gestión de nuestro Ministerio y de la Provincia. Salir de esa vieja forma de abordarlas y adaptarla mucho más a lo que son las leyes y las circunstancias sociales en las que vivimos. Venimos trabajando sobre el Rol Sano, para que, como sociedad, gobierno, gremios o en nuestro lugar de trabajo, empecemos a construir nuestros buenos ejemplos, nuestros líderes de cambio para bien”.

“Por supuesto que estamos atravesados por un montón de problemas, que nadie niega y desconoce, pero aún en estas adversidades necesitamos de estos buenos ejemplos en la salud para ir construyendo entre todos este nuevo paradigma”, afirmó el titular de Salud.

Omar Sereno, Secretario de Trabajo, valoró la importancia de la ratificación del convenio firmado en 2017. “En su oportunidad nos permitió poner en acto un tema de agenda del Siglo XXI, que apuntaba a tratar el tema de las adicciones en el mundo del trabajo. Siempre hemos intentando mantener instalado, en toda su extensión, el concepto de la prevención. Se ha hecho mucho y se puede hacer mucho más porque tratamos que el escenario de trabajo sea cada día más saludable, más seguro y que la cultura de la prevención esté siempre presente”, sostuvo el funcionario.

“Córdoba en esto es pionera, porque no existe legislación a nivel nacional que regule la problemática del consumo de sustancias en el ámbito laboral”, indicó el Secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones, Sergio García Ferreira. “Y esta mesa de trabajo y este compromiso por parte de ambos ministerios participantes permiten que se genere mucha capacitación preventiva al empleador, a la empresa, al gremio, al empleado y que se genere toda una accesibilidad a los distintos dispositivos que tenemos”, completó el secretario.

Acompañaron el acto, entre otras autoridades, la Secretaria de Coordinación del ministerio de Justicia y Trabajo, Marcela Gelati; la Subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales, Elizabeth Bianchi; la Subsecretaría de Prevención y asistencia de las adicciones, Florencia Maiocco; el Subsecretario de Relaciones Institucionales, Diego Hak y el Subsecretario de Gestión Penitenciaria, Sergio Vidal Lascano.