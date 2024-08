Denunciaron penalmente al Secretario General del SITRAM de La Falda y zona

Valle Hermoso. Desde el Ejecutivo Municipal de Valle Hermoso promovieron acciones penales en contra de Alberto “Tito” González, a raíz de los hechos ocurridos el pasado viernes 2 de agosto. Ese día había empezado con movimientos raros, con muchas alteraciones en la localidad del centro de Punilla.

En ese contexto, se habría detectado al Secretario Gremial Alberto “Tito” González cruzando con su vehículo particular el portón de ingreso de los vehículos de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, exigiendo la presencia del Intendente Daniel Spadoni, en el marco del reclamo por mejoras salariales. Mientras seguía el bloqueo, fuentes oficiales consultadas indicaron a El Diario que desde el municipio se habían realizado todos los esfuerzos posibles para paliar la situación económica de los trabajadores; e incluso, se llegó a un acuerdo en los mismos valores que el Sindicato, que conduce González, aceptó en otros municipios.



A raíz de la obstrucción concretada por el gremialista y un grupo de empleados que lo acompañaban, los camiones y las maquinarias de la Municipalidad no pudieron prestar los servicios básicos, lo que implicó la paralización total de la actividad que el municipio

desarrolla en la vía pública y en los establecimientos escolares a los que asiste en materia sanitaria.

La misma fuente consultada informó que “el municipio no pudo prestar sus servicios básicos y a raíz de ello las autoridades resolvieron denunciar penalmente al Secretario Gremial para que intervenga la Fiscalía de Cosquín. Luego de

ello y viendo que la situación no se modificaba, el Municipio se presentó ante la Fiscal para constituirse en Querellante y pedir que cesen los efectos del presunto delito”.

Desde la Fiscalía actuante trascendió en forma extraoficial que se evalúa imputar a González por concursos de varios delitos y pedir el secuestro del vehículo utilizado para la obstrucción. Tampoco descartan que de persistir con el bloqueo este lunes, se proceda a la detención del gremialista.