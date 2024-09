La Legislatura albergó el conversatorio sobre «Parálisis cerebral»

Ayer se desarrolló en la Legislatura de Córdoba una nueva instancia de sensibilización a través de una capacitación sobre parálisis cerebral. El conversatorio «Parálisis cerebral, desafíos y abordajes actuales» tuvo como finalidad informar y sensibilizar sobre la problemática y dar a conocer qué es, sus tipos, grados, causas, acciones preventivas, barreras, autonomía y condicionantes sociales, entre otros temas.

La actividad estuvo dirigida a legisladores, personal y funcionarios del poder legislativo, y fue organizada por la Mesa de Inclusión de la Secretaría Administrativa y de la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa.

Estuvieron presentes: Guillermo Alonso, secretario General de la Legislatura; Maciel Balduzzi, prosecretario General; Sebastián Rossa, secretario Administrativo; Justo Casado, secretario de Comisiones; Martín Álvarez, director de Extensión y Capacitación

Legislativa; Federico Menis, director de Asuntos Culturales y Patrimoniales; entre otras autoridades.

También participaron los legisladores Carlos Carignano (presidente de la Comisión de Promoción de los Derechos de Personas con Discapacidad); Inés Contrera y Stella Maris Peralta.

«Con este tipo de actividades lo que logra es visibilizar lo que a veces no vemos. En el marco de este cambio de paradigma en el que ya no se mira a la discapacidad, a las personas con discapacidad desde el hecho de la salud, sino de la inclusión, que es un derecho. Y avanzar un poco más, ya superando la inclusión. y empezar a hablar del convivir, el vivir con, convivir con un niño con parálisis cerebral. La deuda que tiene la sociedad con las personas con discapacidad se debe mucho a la ignorancia, a no saber cómo tratar, cómo actuar. Por esto creo que es fundamentales estas charlas»; señaló Carignano en la apertura de la actividad.

Por su parte, Álvarez destacó que el conversatorio va en sintonía con lo que enfatiza la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto: «Esta es una Legislatura de puertas abiertas, inclusiva y participativa».

Las disertaciones estuvieron a cargo de Rita Seffino, presidente de la Asociación Civil Alegría; Miriam Zamora (coordinadora del Centro de Día Alegría); y Alejandra Campión, presidente de la Fundación Faros, quienes explicaron sobre los aspectos médicos de la parálisis cerebral: causas, acciones preventivas y enfoques terapéuticos; y nuevos paradigmas: condicionantes sociales, barreras y autonomía.

En el marco de la actividad, la legisladora Contrera se comprometió a presentar un proyecto de adhesión al Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora el 6 de octubre.