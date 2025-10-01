Córdoba abrió el Centro “Raíces” para acompañar en salud mental y adicciones

El intendente Daniel Passerini inauguró este miércoles el Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental “Raíces”, ubicado en barrio Parque Futura.

El nuevo dispositivo brindará atención integral, preventiva y asistencial a los vecinos de la zona y barrios aledaños, consolidando la red de espacios comunitarios que impulsa el municipio junto al Gobierno de Córdoba.

“En una Argentina donde vemos que el gobierno nacional excluye, expulsa y propende al egoísmo, nosotros creemos en el humanismo social y estamos pariendo una nueva solución”, expresó el intendente durante el acto.

Raíces se convierte en el quinto centro especializado en adicciones de la ciudad y busca fortalecer vínculos barriales, prevenir consumos problemáticos y mejorar la salud física y mental de la comunidad.

Además, comenzaron las obras de un segundo edificio de iguales características en barrio Ituzaingó, que se sumará a la estrategia de ampliación de la red de dispositivos comunitarios de salud.