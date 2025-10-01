Córdoba se une a la red mundial de defensorías por los derechos humanos

La Defensoría del Pueblo de Córdoba anunció que ya forma parte de la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL), un espacio internacional que nuclea a instituciones de distintos países para fortalecer la defensa de los derechos humanos.

La incorporación se concretó luego de la reunión celebrada hace un mes en El Salvador, que reunió a defensorías de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Durante el encuentro se debatieron ejes vinculados a las juventudes, la participación ciudadana y la promoción de la defensa cívica, con la mirada puesta en la Agenda 2026.

Desde la institución cordobesa destacaron que esta alianza permitirá profundizar el trabajo colaborativo con perspectiva de género y atención a los desafíos socioambientales, dos de los ejes estratégicos que impulsa AGOL en su plan de acción.