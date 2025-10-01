Cursos gratuitos de idiomas: abren inscripciones para jóvenes de la provincia

El Centro de Idiomas Córdoba (CIC), dependiente de la Agencia Córdoba Joven, abrió la última inscripción del año para el Nivel 2 de los cursos gratuitos y virtuales de inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín.

La propuesta está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años que residan en la provincia de Córdoba, cuenten con CiDi Nivel 2 y hayan certificado previamente el Nivel 1 del idioma elegido en el CIC.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de octubre, en fechas escalonadas según cada lengua, a través de la plataforma campuscordoba.cba.gov.ar.

El dictado es asincrónico y se realiza mediante teleclases grabadas. Cada módulo incluye una autoevaluación obligatoria para avanzar en el cursado. La metodología comunicativa busca que los estudiantes entren en contacto con la lengua desde el inicio, generando un entorno de inmersión que favorece el aprendizaje. En idiomas de estructuras más complejas, como inglés o chino mandarín, se suman instancias de traducción.

Al completar el programa, los participantes recibirán un certificado oficial avalado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Agencia Córdoba Joven.

Calendario de inscripción por idioma

Inglés: del 30 de septiembre al 10 de octubre

Italiano: del 1 al 10 de octubre

Alemán: del 2 al 10 de octubre

Portugués: del 3 al 10 de octubre

Francés: del 6 al 10 de octubre

Chino mandarín: del 7 al 10 de octubre

Los interesados deberán ingresar al Campus Córdoba, seleccionar el idioma, certificar el Nivel 1 y completar la solicitud de inscripción.