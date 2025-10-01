La Falda presentó la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales

La Falda. El día de ayer se llevó a cabo una reunión en el Café "Hito" de La Falda, junto a periodistas y medios de prensa, para compartir información relevante sobre la 27ª. Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de Octubre del corriente año.

El Intendente Javier Dieminger resaltó que este año la fiesta se financiará 100% con fondos privados, por medio de sponsors y los stands inscriptos, buscando de esta manera la sustentabilidad. Además, enfatizó en que dicho evento buscará impulsar y apoyar al comercio y el desarrollo económico de la región.

Por su parte, la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco, brindó detalles sobre las distintas actividades, espacios, artistas e invitados que formarán parte de esta edición. Este año, se suman algunas propuestas que el público podrá disfrutar, como los stands de alfajores saludables y otras sorpresas que traerá la fiesta por primera vez.

La gran grilla de artistas contará con las actuaciones especiales de Los Herrera, El Embrujo, Miguel Ángel Cherutti, La Garetto, Grupo Crital & Agapornis, entre otros.

Para conocer todas las actividades y artistas de cada día, se deberá ingresar al siguiente link: https://acortar.link/S3MZDl

