Más de 100 proyectos fortalecen la vida de personas con discapacidad

Con una mañana cargada de emoción y protagonismo de las familias, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, junto a la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, Eugenia Pomazan, encabezaron la entrega de más de 100 fortalecimientos a instituciones y personas con discapacidad en toda la provincia.

Los apoyos permitirán sostener proyectos comunitarios, mejorar la accesibilidad en los hogares mediante tecnología y multiplicar las oportunidades de autonomía y participación social. Este año, unas 200 instituciones con proyectos destinados a la discapacidad recibirán una inversión de tres mil millones de pesos, de los cuales el 80% apunta a la inclusión laboral.

“Quiero agradecerles por los abrazos, por la caricia, por el esfuerzo y por no bajar los brazos. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen las instituciones, por el acompañamiento y por esa mano extendida que tienen las personas con discapacidad”, expresó Montero durante el encuentro.

Pomazan destacó que estos programas transforman la vida diaria: “Detrás de cada proyecto hay miles de personas con discapacidad que hoy tienen trabajo, hacen deporte, viajan y muestran que la inclusión es posible”.

Los aportes se enmarcan en el Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, creado por la Ley provincial 10.928, que tiene como fin acompañar y financiar proyectos que promuevan la autonomía y el desarrollo.

La ministra subrayó además la calidad de los emprendimientos: “No ocupan el tiempo, trabajan con una mirada de inclusión real y aportan al sistema y desarrollo productivo de Córdoba con inclusión. Ese es el modelo Córdoba”.

Historias que inspiran

El encuentro dejó momentos emotivos. Maximiliano Quiroga, de la Escuela Granja de Leones, afirmó: “El proyecto que se armó es para que tengamos una salida laboral, poder trabajar, tener ingresos y demostrar que sí se puede. Las personas con discapacidad podemos hacer muchas cosas”.

También se emocionó Fabricio Iván Medrano Chaz, de APADIM, al recibir un fortalecimiento para adquirir una computadora: “Es una gran ayuda para nosotros las personas con discapacidad. Gracias por tenernos en cuenta”.