Más inclusión tecnológica en el interior: Córdoba expande la red de ABC Labs

En el Instituto Secundario Manuela Mayorga de Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba, quedó inaugurado el Espacio ABC Lab número 50 de la provincia. La apertura se dio en el marco de la estrategia provincial de federalización de la innovación y la inclusión digital.

El evento incluyó además la presentación de la Misión Cisco 2025, una iniciativa que busca formar a estudiantes cordobeses en competencias tecnológicas, con foco en habilidades digitales y productividad, preparándolos para los desafíos del mercado laboral contemporáneo.

Los Espacios ABC funcionan como nodos digitales de acceso libre a internet, formación en herramientas tecnológicas y apoyo pedagógico. Están destinados a estudiantes, docentes, emprendedores y vecinos de cada comunidad. El programa se sostiene gracias a la articulación entre municipios y la Provincia, y hoy ya alcanza a 50 localidades.

Además de su infraestructura tecnológica, los espacios están concebidos con perspectiva inclusiva y territorial: priorizan la participación de mujeres, personas mayores, diversidades y sectores históricamente excluidos del acceso digital. También se capacita a promotores de alfabetización digital para garantizar continuidad y expansión del programa.

Con esta inauguración, Córdoba reafirma su liderazgo en políticas de innovación con inclusión, apostando a que cada rincón del territorio provincial cuente con igualdad de oportunidades en el mundo digital y productivo del siglo XXI.