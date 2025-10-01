Octubre Rosa en Cosquín: actividades de concientización sobre el cáncer de mama

La ciudad de Cosquín se suma durante octubre a la campaña mundial de concientización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de promover la detección temprana y la importancia de los controles preventivos.

En el marco de esta iniciativa, se llevarán a cabo distintas actividades abiertas a la comunidad. Entre ellas se destacan la donación de cabello, controles ginecológicos gratuitos y la tradicional Caminata Rosa, que busca visibilizar la causa y fomentar el acompañamiento colectivo.

Bajo el lema “Elijo cuidarme”, la propuesta invita a vecinos y visitantes a sumarse a una campaña que cada año recuerda que la prevención y los controles periódicos son claves para salvar vidas.