Operativo en Patio Olmos por concentración de organizaciones sociales

Córdoba
Operativo en Patio Olmos por concentración de organizaciones socialesPolicía de Córdoba desplegó un operativo especial de seguridad en el centro ante la llegada de distintas agrupaciones. Recomiendan precaución al circular por la zona.
La Policía de Córdoba informó que esta tarde se puso en marcha un operativo de seguridad en inmediaciones del Patio Olmos, debido a la concentración de distintas organizaciones sociales en el centro de la ciudad.
El despliegue incluye móviles, personal policial y cortes parciales de tránsito, lo que genera demoras en calles aledañas al tradicional centro comercial. Por tal motivo, las autoridades aconsejaron a conductores y peatones circular con precaución.
El operativo permanecerá activo mientras se desarrollen las actividades de protesta, con el objetivo de preservar el orden y garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de los transeúntes.