Villa Giardino invita a participar de la campaña de donación “Sangre Segura”

Villa Giardino. La Municipalidad de Villa Giardino convocó a la comunidad a participar de una nueva jornada solidaria de donación de sangre bajo el lema “Sangre Segura”.

La colecta se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, de 8:30 a 12:30 horas, en el Centro de Salud Juana Micono de Giardino (Av. San Martin 1257).

Para participar, se solicita inscripción previa en el área de Desarrollo Social o comunicándose al teléfono 3548 491424.

La actividad está destinada a todas las personas que deseen colaborar voluntariamente, cumpliendo con los requisitos establecidos por los organismos de salud.

Requisitos para donar:

* Presentar DNI, cédula de identidad o pasaporte

* Tener entre 18 y 65 años

* Pesar más de 50 kg

* Haber descansado al menos 6 horas

* Desayunar de forma liviana: infusiones azucaradas, sin lácteos ni alimentos grasos

