Córdoba licitó dos nuevas escuelas secundarias con talleres y playones deportivos

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la construcción de dos nuevos establecimientos educativos secundarios de formación profesional, que se ubicarán en Laboulaye (departamento Roque Sáenz Peña) y Villa La Bolsa (departamento Santa María).

Ambos proyectos forman parte del programa de nuevas escuelas acordadas con el Ministerio de Educación y buscan fortalecer la infraestructura educativa provincial con modelos pedagógicos que vinculan la formación básica con la capacitación para el trabajo.

Cada edificio tendrá una superficie cubierta de 1.669,20 metros cuadrados y será construido bajo un sistema mixto tradicional. El diseño contempla un hall de ingreso central que distribuye hacia cinco aulas, sector administrativo, salón de usos múltiples (SUM), sanitarios, cocina y depósitos.

Desde el SUM se accederá al patio de formación, que conecta con cuatro talleres, el playón deportivo y los espacios técnicos.

Estas escuelas están pensadas con una propuesta pedagógica orientada a la salida laboral inmediata, integrando los contenidos básicos de la educación secundaria con saberes prácticos adaptados al mundo del trabajo.

En los últimos 22 meses, la Provincia inauguró 25 nuevos establecimientos educativos, lo que refuerza el compromiso con la equidad territorial y la inclusión. La construcción de nuevos edificios permite reducir la sobrepoblación de aulas, garantizar el acceso a la educación cerca de los hogares y consolidar la presencia del Estado en todo el territorio cordobés.