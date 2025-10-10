Córdoba será sede de un encuentro nacional sobre el rol del GNC en la transición energética

La Provincia reafirma su liderazgo en materia de energía y movilidad sustentable con una jornada que reunirá a autoridades y referentes del sector.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, será anfitrión del encuentro “La industria del GNC como vector de transición energética y desarrollo”, que se realizará el próximo lunes 13 de octubre en el Auditorio del Ministerio (Humberto Primo 607, subsuelo).

El evento reunirá a autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes del sector automotriz y autopartista, con el propósito de consolidar al Gas Natural Comprimido (GNC) como una herramienta clave para la movilidad sostenible, la competitividad industrial y la reducción de emisiones.

Desde la Provincia se impulsa una agenda energética e industrial sustentable, centrada en un modelo productivo nacional que acompañe las demandas de las sociedades del futuro. En este contexto, el GNC se posiciona como un actor estratégico por su madurez como mercado, su potencial de expansión y su aporte a un sistema energético más limpio y eficiente.

Córdoba, epicentro del debate energético nacional

Con esta iniciativa, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos reafirma el rol de Córdoba como epicentro del debate nacional sobre la transición energética.

El GNC, junto con los biocombustibles, representa una alternativa realista, competitiva y sostenible para avanzar hacia una matriz energética más limpia, aprovechando las capacidades industriales y tecnológicas de la provincia.

Gracias a una inversión sostenida en infraestructura gasífera, Córdoba cuenta hoy con una red de distribución sin precedentes, capaz de acompañar la expansión de la movilidad a GNC y biometano. Esta base permite impulsar políticas integradas que promuevan la innovación, el empleo y el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.

Autoridades y programa

El encuentro es organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto al Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible (CLAUTO).

Participarán el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, el ministro de Producción, Comercio, Ciencia y Tecnología, Pedro Dellarossa, el diputado nacional Juan Fernando Brügge y el presidente del CLAUTO, Gerardo Acosta, entre otros.

Durante la apertura, las autoridades abordarán la necesidad de articular políticas públicas con el sector privado para fortalecer la infraestructura gasífera, promover la innovación tecnológica y consolidar el rol del GNC dentro de la estrategia de transición energética provincial.

El programa incluirá paneles temáticos sobre casos de éxito, industria del GNC, sector automotriz, cadena de valor y políticas públicas, con la participación de empresas líderes, cámaras industriales y organismos nacionales y provinciales.

Cada mesa contará con especialistas y moderadores que debatirán los desafíos y oportunidades del sector, con el objetivo de generar una agenda común de trabajo.

Inscripciones: en el siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR50EhwLcdXnLL8yWtlJZTd7Qvh18yfxT67zwWNG6NtLi_w/viewform