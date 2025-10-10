El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente es finalista en los Premios World Smart City 2025

El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente (CCI), gestionado por la Municipalidad de Córdoba, fue seleccionado como finalista en los Premios World Smart City 2025, en el marco de la 14ª edición del Smart City Expo World Congress, el evento más influyente del mundo en materia de innovación urbana y ciudades sostenibles.

El programa cordobés compite en la categoría “Gobernanza y Economía” junto a las iniciativas “e-Inclusion por Diseño”, creada por 14 ciudades de Bélgica, y “Gobernanza basada en datos”, impulsada por la ciudad de Lviv, Ucrania.

El Fondo CCI es ejecutado por el Laboratorio de Innovación Pública y Govtech (CorLab), dependiente de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, en alianza con BID Lab. Desde su creación, destinó 2 millones de dólares a 22 startups de impacto, que desarrollan soluciones en sostenibilidad, movilidad, inclusión social y transformación digital.

El secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, Ignacio Gei, celebró la nominación al destacar que “es un reconocimiento al camino que venimos transitando para impulsar la innovación pública y fortalecer el ecosistema emprendedor con impacto en la vida de la ciudadanía”.

Por su parte, el director general Govtech, Hernán Perin, subrayó que el Fondo CCI “es una herramienta pionera en Latinoamérica que consolidó un círculo virtuoso entre Estado, sector privado y academia, generando condiciones reales para que las startups mejoren la calidad de vida de las personas”.

El Smart City Expo World Congress, organizado por Fira Barcelona Internacional, se desarrollará en noviembre en la ciudad de Barcelona bajo el lema “Vive mejor”.

El evento reunirá a más de 25.000 visitantes de 130 países, con la participación de 1.100 expositores, 600 ponentes y representantes de más de 850 ciudades, consolidándose como la cita global más importante en materia de desarrollo urbano inteligente.