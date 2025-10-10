“Gobernadores e intendentes”, la nueva visita guiada del mes en el Cementerio San Jerónimo

Durante octubre, el Cementerio San Jerónimo ofrece un nuevo recorrido guiado titulado “Gobernadores, intendentes y figuras de la política nacional”, una propuesta que permite descubrir la historia política de Córdoba a través de los protagonistas que descansan en este espacio patrimonial.

La actividad, organizada por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, se realiza todos los sábados del mes a las 09:00, 11:00 y 15:00 horas, con salida desde el ingreso principal del cementerio.

El itinerario propone un viaje por la memoria cívica de la provincia, visitando los sitios donde se encuentran los restos de destacados dirigentes como Mariano Fragueiro, José Manuel de la Sota, Marcos Juárez, Pedro J. Frías, Enrique Martínez, Víctor Martínez y Donato Latella Frías, entre otros.

Durante el recorrido, los guías comparten historias, anécdotas y contextos que permiten comprender la evolución política y social de Córdoba, desde los primeros gobernadores hasta los dirigentes contemporáneos que marcaron la vida institucional del país.

Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos, gorra, protector solar, repelente y botella de agua, ya que las caminatas se desarrollan al aire libre y pueden extenderse por más de una hora.

El San Jerónimo, fundado en 1843, es el primer cementerio público de la ciudad y constituye un museo a cielo abierto que combina arte, historia y memoria colectiva, siendo hoy uno de los principales espacios patrimoniales de la capital cordobesa.