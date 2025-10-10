La Feria del Libro de Córdoba recibe a Martín Kohan, Gustavo Sylvestre y Chema Forte

Este sábado, la Feria del Libro de Córdoba ofrecerá una de sus jornadas más completas, con la presencia de reconocidos escritores, periodistas y artistas que presentarán sus obras en las distintas carpas del predio.

Entre las figuras centrales estará el periodista Gustavo Sylvestre, quien presentará su libro “Pepe Mujica, ligero de equipaje”, una mirada profunda sobre el expresidente uruguayo con prólogo del Papa Francisco. La actividad se realizará a las 17:00 en la carpa Leonor Allende, con la presentación de Natalia de la Sota.

A las 19:30, el reconocido escritor y docente Martín Kohan presentará “El tiempo más feliz”, su primera obra destinada a las infancias, ambientada en Córdoba, que promete ser uno de los momentos más convocantes del día.

Desde España, el periodista y escritor Chema Forte compartirá su libro “Nada urge” a las 19:00 en la carpa Susana Cabuchi, donde una hora más tarde se presentará “San Jerónimo Dei”, con la participación de los humoristas gráficos Palmas, H. Catalán, Más, Díaz y Lucho.

La grilla también incluye títulos diversos como “El kimono de Mariasan” de María Andrea Pérez (16:00), “Mortero, el perro héroe de Malvinas” de Carlos A. González (17:00), “Quebranto” de Juan Diego Incardona (18:00), “¿Dónde termina una lágrima?” de Alejandro De La O y Naty Martínez (19:00) y “El Evangelio americano” de Francisco Bilbao (19:30).

Un momento especial será la charla “A 50 años de la fuga de mujeres del Buen Pastor”, que recupera la memoria de aquel episodio histórico con el testimonio de Cristina Salvarezza, protagonista del hecho, junto a la antropóloga Mariana Tello Weiss, la cronista Josefina Licitra y el arquitecto Augusto Bernhardt. Será a las 18:30 en la carpa Leonor Allende.

La jornada cerrará con la presentación musical del dúo cordobés Aló Allegro, que llevará su propuesta de soul rock acústico al escenario Miguel Iriarte, a partir de las 20:30.