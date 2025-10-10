Nissan deja de producir autos en Córdoba

Córdoba. El jueves 9 de octubre quedará en la historia de la industria automotriz argentina marcado como el día que se produjo la última Nissan Frontier en la Planta Santa Isabel de Córdoba.

Si bien la decisión de cerrar la operación argentina se comunicó a fines de marzo como parte de un proceso de reconversión industrial de la marca a nivel global, que involucra también el cierre de una planta en México y otra en Japón, la noticia no deja de ser negativa para un país con 10 marcas que ensamblan autos en 9 fábricas.

Desde 2026 seguirán existiendo las mismas 9 plantas, pero una marca ya no producirá más. Nissan fabricó desde 2018 a 2025 su línea de pick-up mediana Frontier en alianza con Renault, que utilizó la misma plataforma para producir su camioneta Renault Alaskan.

