Pavimentación estratégica para integrar Villa Allende, Saldán y Juárez Celman

El Ente Metropolitano Córdoba lleva adelante un plan integral de pavimentación en tres localidades del Gran Córdoba —Villa Allende, Saldán y Estación Juárez Celman— con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. En total, las obras abarcan más de 2.300 metros lineales de asfalto, orientados a fortalecer la conectividad vial, la seguridad y el desarrollo urbano en la región.

En Villa Allende, el titular del Ente, Rodrigo Fernández, y el intendente Pablo Cornet supervisaron los avances de la obra en el barrio Villa Allende Parque, que se encuentra en su etapa final.

Los trabajos demandan una inversión de 600 millones de pesos e incluyen 6.000 m² de superficie asfaltada y 650 metros lineales de pavimento, junto a la reconstrucción de bocacalles en Pucará y Carmen García, Pucará y Presidente Perón, un nuevo badén en D. R. del Llano y Carmen García y una rotonda en 2 de Abril y D. R. del Llano.

Estas mejoras permitirán una mejor circulación interna y vinculación con las arterias principales, reforzarán la seguridad vial y mejorarán la calidad de vida de los vecinos al reducir el polvo, el barro y los tiempos de traslado.

En Saldán, el Ente Metropolitano inició una obra largamente esperada: la pavimentación de la calle Pringles, del lado de Saldán, y Macha, en el barrio Rivera Indarte de Córdoba.

El proyecto, con una inversión de 480 millones de pesos, abarca 700 metros lineales de calzada de siete metros de ancho, desde la Avenida Bodereau hasta la calle Bell Ville.

La intendenta Carolina Cristori acompañó el recorrido de obra y destacó la importancia de la intervención para integrar ambas ciudades, mejorar la seguridad vial y favorecer el desarrollo urbano del área.

Por su parte, en Estación Juárez Celman, el Ente presentó el proyecto de pavimentación de 900 metros de la calle Tejeda, en el barrio Villa Los Llanos, junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto y el intendente Fabián Reschia.

Con una inversión de 486 millones de pesos, la obra contempla ocho bocacalles de hormigón y reacondicionamiento de cordones cuneta, para garantizar un adecuado escurrimiento pluvial y prevenir anegamientos.

El titular del Ente, Rodrigo Fernández, subrayó que estas obras “fortalecen la red vial del Gran Córdoba, impulsan la integración regional y consolidan una visión metropolitana de desarrollo equitativo”.