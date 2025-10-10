Río Cuarto: La duplicación de calzada de ruta 30 alcanzó un 76% de avance

La Provincia continúa los trabajos correspondientes a la segunda etapa de duplicación de calzada sobre ruta provincial 30, que tiene un presupuesto cercano a los 5.000 millones de pesos.

Con un avance del 76%, la obra comprende 1.160 metros entre la Circunvalación Oeste y la calle 18 de marzo, con una intersección para retorno.

El nuevo tramo mejorará el tránsito vehicular, la seguridad vial y accesibilidad al sector en la región.

El proyecto prevé un perfil tipo boulevard, con dos calzadas de dos carriles de circulación por sentido, divididas con un cantero central donde se ubicarán las luminarias.

Además se realizó una rotonda sobre calle 18 de marzo en el acceso al barrio Soles del Oeste.

Durante la recorrida, el director General del Centro Cívico, Julián Oberti, destacó los avances de los trabajos.

“Esta es la ruta del ingreso oeste a la ciudad de Río Cuarto; tenía la primera parte terminada desde la rotonda a la calle Palestina y ahora avanza desde Palestina hasta el ingreso a Soles del Oeste. Se están haciendo los trabajos de imprimación y hormigonado de la rotonda y en noviembre esta segunda etapa quedaría inaugurada”, indicó.