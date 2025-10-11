Feria del Libro: Han Kang inspira un club de lectura este domingo

Este domingo, la 39ª Feria del Libro de Córdoba —organizada por la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia— ofrecerá una jornada con múltiples propuestas culturales para disfrutar del fin de semana largo. Vecinos y turistas podrán participar de todas las actividades en forma libre y gratuita.

Entre las principales, a las 17:00 se realizará un club de lectura inspirado en la autora surcoreana Han Kang, galardonada con el Nobel de Literatura, donde se abordará su novela La clase de griego y se repasará su trayectoria. La cita será en la carpa Leonor Allende.

También a las 16:00, en la carpa Susana Cabuchi, el escritor Juanjo Vargas presentará su libro “Impulsores” y ofrecerá un taller motivacional para padres emprendedores. Más tarde, el Ciclo CONICET en la Feria incluirá la presentación del proyecto ArchivoRec.ar sobre revistas culturales cordobesas (17:00) y el trabajo Restauración ecológica con leñosas nativas en agroecosistemas de Córdoba (18:00).

A las 20:00, la jornada ofrecerá una actividad especial denominada “El mes del Diego”, con publicaciones y serigrafías gratuitas en homenaje a Diego Maradona, también en la carpa Leonor Allende.

El cierre musical estará a cargo de la banda cordobesa de cumbia Calientes, en el escenario Miguel Iriarte, desde las 20:00. Las carpas abrirán de 15:00 a 21:00, y la programación completa puede consultarse en feriadellibro.cordoba.gob.ar.