Llaryora agradeció a los bomberos por su trabajo en los incendios

Córdoba. El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, expresó ayer su reconocimiento y gratitud hacia los bomberos y todo el personal que continúa trabajando en el combate de los incendios forestales que afectan distintos puntos del territorio provincial.

“Quiero expresar un profundo agradecimiento a los hombres y mujeres que, por estas horas, continúan realizando la ardua tarea de combatir el fuego en los frentes que se desencadenaron a lo largo de la jornada en distintos puntos de la geografía cordobesa”, señaló el mandatario.

Llaryora destacó la labor conjunta del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, agentes del ETAC, policías, guardaparques, pilotos y personal de salud y emergencias, quienes —según dijo— “han vuelto a demostrar su valentía, compromiso y entrega ejemplar”.

En su mensaje, el gobernador remarcó las condiciones climáticas adversas, con fuertes vientos y baja humedad, que complican las tareas de extinción, y subrayó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas fuerzas para proteger la vida de las personas y preservar el patrimonio natural de la provincia.

“Nuestra provincia cuenta con uno de los sistemas de lucha contra el fuego más robustos del país, con tecnología y equipamiento que permiten enfrentar las llamas tanto por aire como por tierra. Por ello, he dispuesto que se utilicen todos los recursos necesarios para sostener los intensos operativos que buscan extinguir los frentes activos”, afirmó.

Finalmente, Llaryora destacó el espíritu solidario y el compromiso de los equipos que combaten las llamas:

“Córdoba agradece y reconoce a sus valientes bomberos, que arriesgan sus vidas en protección de las personas y en defensa del ambiente. Su labor nos inspira y nos recuerda que la solidaridad y el esfuerzo colectivo son siempre la mejor respuesta frente a la adversidad”.

