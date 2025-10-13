Abrieron las inscripciones para ser policía: ¿qué requisitos se deben cumplir?

Desde este lunes 13 de octubre y hasta el 16 de noviembre del 2025, habrá tiempo para inscribirse a la Escuela de Oficiales General Don José de San Martín y sumarse a las filas de la Policía de Córdoba. Comienza el ciclo lectivo 2026 y la convocatoria está dirigida a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

Es importante destacar que los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, tener entre 18 y 25 años al 30 de junio de 2026, y haber completado los estudios secundarios. Además, no deben registrar antecedentes penales ni contravencionales y deberán contar con un informe socioambiental favorable.

En cuanto a los requisitos físicos, se conoció que las mujeres deben tener una estatura mínima de 1,56 m y máxima de 1,80 m, sin calzado y los hombres, deberán tener una estatura mínima de 1,65 m y máxima de 1,95 m, sin calzado. En ambos casos, se requiere una relación normal entre talla y peso.

Asimismo, el examen de ingreso se realizará el martes 18 de noviembre y el cuestionario estará disponible de 8 a 20 horas. Los aspirantes tendrán un solo intento para completarlo y el tiempo máximo será de 50 minutos.

Quienes deseen postularse deberán completar el formulario de inscripción con carácter de declaración jurada, disponible en el sitio oficial de la Policía de Córdoba.