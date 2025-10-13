Capacitación sobre habilitación provincial de alimentos en Bialet Massé

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé, en conjunto con la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, invitó a participar de una importante capacitación sobre los requerimientos legales y técnicos para la habilitación provincial de alimentos.

La actividad está dirigida a gastronómicos, emprendedores y a toda la comunidad interesada en la expansión y formalización de la venta de alimentos en la provincia de Córdoba. El encuentro se realizará hoy, a las 15 horas, en el C.I.C. de Bialet Massé.

Durante la jornada, se brindará información clave sobre los pasos necesarios para regularizar la producción y comercialización de alimentos, garantizando la calidad y seguridad de los productos que llegan al consumidor.

La capacitación contará con inscripción previa, requisito indispensable para la obtención del certificado de asistencia.

Esta iniciativa se enmarca en la gestión municipal 2023–2027, que continúa promoviendo el crecimiento productivo local, el emprendedurismo y la capacitación permanente de los vecinos y vecinas de Bialet Massé.

Las inscripciones son obligatorias, libres y gratuitas en el siguiente link